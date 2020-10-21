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21.10.2020 14:55
Рубрика: Происшествия

Под Геленджиком спасли застрявшего в колючих зарослях туриста

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В окрестностях Геленджика спасатели освободили туриста из густых зарослей. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС".

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
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Накануне 33-летний житель Ленинградской области в районе села Прасковеевка под Геленджиком отправился в лес. С наступлением темноты мужчина сбился с маршрута и заблудился. Пытаясь найти дорогу к населенному пункту, он попал в густые колючие заросли и не смог продолжить движение.

Турист обратился за помощью к спасателям, отправив свою геопозицию. Специалисты Геленджикского отряда "Кубань-СПАС" прибыли в район Зеленской Щели, но несмотря на то, что у них была информация о точном месте нахождения туриста, добраться к нему оказалось непросто. Около трех часов им пришлось расчищать путь к пострадавшему с помощью мачете и подручных средств через непроходимые заросли кустарника и ожины.

В результате по расчищенному спасателями коридору мужчину вывели к служебному автомобилю и доставили в населенный пункт. Медицинская помощь ему не потребовалась.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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