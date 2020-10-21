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21.10.2020 12:18
Рубрика: Общество

Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области проверят причину смерти 13 пациентов, находившихся на лечении с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону. Об этом сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Проверка будет проведена по информации СМИ, по сообщениям которых, больным не хватило кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. В частности, речь шла о том, что несколько пациентов остались на долгое время без снабжения медицинским кислородом, в результате чего скончались.

Как рассказали в ведомстве, проверка  проводится по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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