Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ

В Ростовской области проверят причину смерти 13 пациентов, находившихся на лечении с коронавирусом в больнице Ростова-на-Дону. Об этом сообщает территориальный орган Росздравнадзора.

Проверка будет проведена по информации СМИ, по сообщениям которых, больным не хватило кислорода для аппаратов искусственной вентиляции легких. В частности, речь шла о том, что несколько пациентов остались на долгое время без снабжения медицинским кислородом, в результате чего скончались.

Как рассказали в ведомстве, проверка проводится по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.