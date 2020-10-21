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Рубрика: Экономика

Туристы открыли в Астрахани уникальную пустыню

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
В ближайшие выходные в некоторых районах Астраханской области ожидается продолжение затянувшегося лета: +20 и солнечно. Значит, у Большого брата опять будут гости. В нынешнем сезоне он особенно популярен.

В этом году Астраханская область вошла в число туристических направлений, которые Ростуризм рекомендовал для отдыха. И поток путешественников в регион оказался намного больше прошлогоднего. Но завершается и бархатный сезон завершается. В северных районах области уже прогнозируют заморозки. А в соцсетях путешественники продолжают обсуждать свои открытия, выкладывая потрясающие фото. "РГ" особенно заинтересовали виды Большого брата.

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Хотя это место, конечно, больше для любителей преодолевать трудности, потому что ездить здесь лучше на внедорожнике. И обязательно с проводником.

Ведь Большой брат - песчаный километровый бархан, образовавшейся в местных степях. Он один из самых высоких в Астраханской области. Высота его вершины - примерно 20 метров. За много лет здесь сформировался свой пустынный биом (экосистема). В этих местах, например, водятся ящерицы-круглоголовки и песчаные удавчики.

- Я столько чистого песка в жизни не видела! Для ребенка - просто оазис счастья. А мужу прокатиться на джипе по барханам - настоящий экстрим, - астраханка Ольга Айтахунова полна восторга от поездки.

Когда-то бархан облюбовали организаторы знаменитых ралли-рейдов: "Золото Кагана" и "Шелковый путь". А теперь, в пандемию, открыли для себя туристы. Любителей новых ощущений не пугает ни риск застрять колесом в песке, ни полное отсутствие инфраструктуры: в пустыне нет ни кафе, ни дорог, ни заправок.

- С сыном мы там бегали, играли два часа, а потом еще столько же ждали, пока друзья вытащат наш джип, - смеется Ольга. Но это не испортило впечатления от необычного отдыха.

Фото: Николай Нестеренко
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- У гонщиков есть понятие "точка для взятия", - рассказал "РГ" основатель внедорожного движения в Астрахани Вячеслав Жарасов. - Когда мы готовили в 2008 году здесь гонку, специально искали труднопроходимые места. И в степях Наримановского района наткнулись на песчаные барханы, это были как раз такие точки. Нужно было название для этой высоты и как-то само пришло: Большой брат. Всем понравилось, закрепилось. Мы, кстати, сами тогда подумали, что туристам было бы здесь интересно. Место живописное, пески постоянно перемещаются, рельеф меняется, на рассвете и закате пейзажи просто космические.

В пустыню едут и дикарями с палатками и организовано с турфирмами. Стоимость пятичасовой экстрим-поездки от двух (большой группой) до шести (индивидуальный тур) тысяч рублей с человека. Тур так популярен, что многие готовы доплатить, чтобы не ждать, пока наберется группа. Все хотят покататься по песчаным волнам, как по снежным горкам, увидеть ящериц, встретить закат и наполнить соцсети экзотичными фото.

- До этого момента я был уверен, что давно посетил все интересные места в родной области. Я ошибался, - рассказал другой покоритель астраханских песков Руслан Романовский. - За сезон я побывал тут дважды. Такого безмятежного и бескрайнего неба мне видеть больше нигде не доводилось.

Когда окончательно придет осень, Большой брат опустеет. До новой весны.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

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