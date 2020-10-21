Туристы открыли в Астрахани уникальную пустыню

В ближайшие выходные в некоторых районах Астраханской области ожидается продолжение затянувшегося лета: +20 и солнечно. Значит, у Большого брата опять будут гости. В нынешнем сезоне он особенно популярен.

В этом году Астраханская область вошла в число туристических направлений, которые Ростуризм рекомендовал для отдыха. И поток путешественников в регион оказался намного больше прошлогоднего. Но завершается и бархатный сезон завершается. В северных районах области уже прогнозируют заморозки. А в соцсетях путешественники продолжают обсуждать свои открытия, выкладывая потрясающие фото. "РГ" особенно заинтересовали виды Большого брата.

Хотя это место, конечно, больше для любителей преодолевать трудности, потому что ездить здесь лучше на внедорожнике. И обязательно с проводником.

Ведь Большой брат - песчаный километровый бархан, образовавшейся в местных степях. Он один из самых высоких в Астраханской области. Высота его вершины - примерно 20 метров. За много лет здесь сформировался свой пустынный биом (экосистема). В этих местах, например, водятся ящерицы-круглоголовки и песчаные удавчики.

- Я столько чистого песка в жизни не видела! Для ребенка - просто оазис счастья. А мужу прокатиться на джипе по барханам - настоящий экстрим, - астраханка Ольга Айтахунова полна восторга от поездки.

Когда-то бархан облюбовали организаторы знаменитых ралли-рейдов: "Золото Кагана" и "Шелковый путь". А теперь, в пандемию, открыли для себя туристы. Любителей новых ощущений не пугает ни риск застрять колесом в песке, ни полное отсутствие инфраструктуры: в пустыне нет ни кафе, ни дорог, ни заправок.

- С сыном мы там бегали, играли два часа, а потом еще столько же ждали, пока друзья вытащат наш джип, - смеется Ольга. Но это не испортило впечатления от необычного отдыха.

- У гонщиков есть понятие "точка для взятия", - рассказал "РГ" основатель внедорожного движения в Астрахани Вячеслав Жарасов. - Когда мы готовили в 2008 году здесь гонку, специально искали труднопроходимые места. И в степях Наримановского района наткнулись на песчаные барханы, это были как раз такие точки. Нужно было название для этой высоты и как-то само пришло: Большой брат. Всем понравилось, закрепилось. Мы, кстати, сами тогда подумали, что туристам было бы здесь интересно. Место живописное, пески постоянно перемещаются, рельеф меняется, на рассвете и закате пейзажи просто космические.

В пустыню едут и дикарями с палатками и организовано с турфирмами. Стоимость пятичасовой экстрим-поездки от двух (большой группой) до шести (индивидуальный тур) тысяч рублей с человека. Тур так популярен, что многие готовы доплатить, чтобы не ждать, пока наберется группа. Все хотят покататься по песчаным волнам, как по снежным горкам, увидеть ящериц, встретить закат и наполнить соцсети экзотичными фото.

- До этого момента я был уверен, что давно посетил все интересные места в родной области. Я ошибался, - рассказал другой покоритель астраханских песков Руслан Романовский. - За сезон я побывал тут дважды. Такого безмятежного и бескрайнего неба мне видеть больше нигде не доводилось.

Когда окончательно придет осень, Большой брат опустеет. До новой весны.

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