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Рубрика: Общество

Ученые КФУ предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Медицинской академии Крымского федерального университета разработали для перенесших коронавирус методику восстановления организма. Для этого ученые предложили использовать натуральный антиоксидант - концентрат красного крымского винограда ("Эноант"). Результаты исследований опубликованы в высокорейтинговом международном научном журнале Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Чтобы убедиться в лечебном действии виноградного концентрата, был проведен эксперимент на ста крысах. Сперва им вводили разведенный этанол для моделирования алкогольной интоксикации. Причем, в одной группе грызунов имитировали острое алкогольное отравление, а в другой - хроническое, длящееся от трех до шести месяцев. Потом начался этап восстановления нарушенных функций печени.

- Полезные вещества (биофлавоноиды) концентрата из красного крымского винограда явно способствовали восстановлению и на тканевом уровне, и на фрагментном, - рассказала доцент кафедры внутренней медицины Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ Анна Захарова. - Данные показали, что стабилизирующие процессы запускались во всех из 100 случаев. Произошла активация синтеза белка, усиление антиоксидантной защиты.

По словам ученого, такую же схему можно применить для заболевших коронавирусной инфекцией и прошедших интенсивный курс лечения антибиотиками. Ведь COVID-19 производит сильное токсическое воздействие на организм и на печень в частности.

- Ударные дозы антибиотиков могут серьезно дестабилизировать печеночные функции, а для ослабленного организма осложнения вдвойне опасны, - пояснила Анна Захарова. - В таком случае биофлавоноиды "Эноанта" подействуют так же, как при лечении алкогольной болезни - произойдет восстановление тканей и функционального запаса.

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