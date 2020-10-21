В Адыгее планируют реализовать инвестпроект в индустриальном парке

В Адыгее создается индустриальный парк "Яблоновский" для привлечения резидентов, которые разместят там промышленные объекты. Одним из первых участников проекта может стать компания SFT Group.

Эта тема была обсуждена сегодня в ходе рабочей встречи главы РА Мурата Кумпилова с представителями компании SFT Group - исполнительным директором ООО "Картонтара" Сергеем Погодиным, директором по гофродивизиону SFT Group Денисом Белковским. В диалоге приняли участие премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, заместитель премьер-министра Вячеслав Сапиев, официальный представитель РА при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края Александр Наролин, заместитель министра экономического развития и торговли Ибрагим Билимготов.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость привлечения инвестиций в регион и сообщил о принимаемых в этом направлении мерах, которые позволяют раскрывать преимущества региона в конкурентной среде.

- Для предоставления инвесторам условий по реализации бизнес-проектов в республике проводится большая системная работа. Одним из направлений этой деятельности является создание индустриального парка "Яблоновский", где мы предлагаем инвесторам реализовать проекты. Запуск парка также позволит обеспечить население прилегающих территорий Адыгеи существенным количеством рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджет республики, - отметил глава Адыгеи.

Денис Белковский сообщил о стратегии развитии SFT Group до 2030 года, которая предусматривает создание нового производства на юге России. С учетом ряда аспектов Адыгея рассматривается как один из перспективных регионов для вложения инвестиций и строительства завода по производству гофроупаковки. По мощности он будет сравним с действующим в Адыгее предприятием ООО "Картонтара", который входит в SFT Group.

Предположительные сроки реализации проекта: 2022-2025 годы. Работа над ним началась с подбора инвестиционной площадки. Планируется, что новый завод будет построен на территории промышленной зоны "Яблоновский".

Было отмечено, что преимущество этой инвестплощадки заключается, прежде всего, в географическом расположении. Кроме того, сейчас решаются вопросы создания там необходимой инженерной инфраструктуры. Индустриальный парк будет обеспечен электро-, газо- и водоснабжением. Ведутся проработки вариантов по организации съезда с федеральной трассы на подъездную дорогу к индустриальному парку.

- Сегодня мне показали территорию. Это очень перспективная инвестплощадка. Понравился и системный подход руководства республики к привлечению инвестиций, созданию данного технопарка, а также топография и заявленная инфраструктура. Однозначно индустриальный парк "Яблоновский" будет активно развиваться. Мы заинтересованы стать его резидентами и вкладывать инвестиции в производство на территории Адыгеи, - сказал Денис Белковский.

Представитель компании SFT Group также отметил, что при выборе территории учитывались и достижения ООО "Картонтара". Напомним, данное предприятие, отпраздновавшее в этом году свой 55-летний юбилей, занимается выпуском гофрокартона и является одним из ведущих предприятий на юге России в сфере производства упаковочной и бумажной продукции.

По информации исполнительного директора ООО "Картонтара" Сергея Погодина, стратегической задачей предприятия является сохранение темпов производства и коллектива. И в настоящее время ее удается выполнить. При этом на ООО "Картонтара" сохранен уровень заплаты сотрудников предприятия, которая в среднем составляет более 50 тысяч рублей.

С 2007 года завод вошел в состав SFT Group и системно проводит модернизацию производства с учетом современных экологических норм. В следующем году планируется направить 4 миллиона евро инвестиций на дальнейшую модернизацию ООО "Картонтара".

- Нам важны как модернизация действующих производств, так и строительство новых предприятий. Поэтому республика открыта к диалогу и детальному рассмотрению инвестиционного предложения, - отметил Мурат Кумпилов.

Дальнейшее обсуждение планируется провести после разработки технико-экономических обоснований проекта. Отдельно глава Адыгеи подчеркнул значимость социальной ответственности бизнеса и большую работу в этом направлении ООО "Картонтара".