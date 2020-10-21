В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье

Первые заморозки ожидают Крым и Ставрополье в ближайшие два дня. Об этом рассказали в Гидрометцентре страны.

"Холод постепенно распространяется и на юг. Завтра и послезавтра это почувствуют в Крыму. Ночью в степных и предгорных районах региона ночью до минус трех градусов. Опускаться температуры начнут и в Ставрополье. Здесь до минус двух", - цитирует РИА Новости научного руководителя центра Романа Вильфанда.

Заметно прохладнее на юге России в ближайшие дни станет и днем. Максимальная температура здесь +15+19 градусов. Прогреваться до 22 градусов воздух будет только в районе Сочи. Синоптик отметил, что первые заморозки будут недолгими, а после в регионе вновь потеплеет.

Говоря о заморозках Вильфанд отметил, что в ряде российских регионов снегопады уже успели сформировать устойчивый снежный покров. Речь об Архангельской, Амурской, Мурманской областях. На юго-востоке Якутии земля уже покрыта снегом и он еще увеличится, как минимум, на 10-15 сантиметров, добавил синоптик.