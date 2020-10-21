В Херсонесе нашли неизвестный некрополь и подвал с амфорами

Археологи обнаружили у стен Свято-Владимирского собора в Херсонесе неизвестный средневековый могильник, примыкавший к храму X-XI веков. Кроме этого, обнаружены остатки античных зданий V-IV веков до нашей эры и фрагменты главной городской площади - агоры.

Раскопки были проведены при подготовке к реставрации Владимирского собора, построенного во второй половине XIX века на месте храма, в котором предположительно мог креститься древнерусский князь Владимир. Территория вокруг собора была мало изучена археологами: считалось, что археологические памятники уничтожены при его строительстве.

Как рассказала "РГ" научный сотрудник музея-заповедника "Херсонес Таврический" Анна Намойлик, сотрудники музея заложили вокруг собора 16 шурфов - небольших раскопов площадью два на два метра. Перед ними стояли скорее технические, чем научные задачи: открыть фундамент собора, указать геологам, где можно бурить скважины для исследования свойств грунта.

- Мы обнаружили участок кладбища возле храма X-XI веков - одного из семи храмов на центральной площади Херсонеса, - говорит Анна Намойлик. - Находка была совершенно неожиданной, ведь традиционно считалось, что строительные остатки и культурный слой здесь не сохранились. В XIX веке, еще до строительства Владимирского собора, велись раскопки, был найден храм X-XI веков, но о погребениях не было ничего известно.

Для исследования некрополя шурф был расширен, ученые уже обнаружили останки около 10 человек. Найдены одиночные и коллективные захоронения.

- Открыто одиночное погребение женщины в возрасте до 25 лет, это определила наш антрополог, - говорит Намойлик. - Есть коллективное погребение в гробнице, вырубленной в цельном камне, а рядом еще одно - обнаружены четыре черепа. Захоронения совершались рядом с храмом в самом центре города. Явно это были не простые люди, скорее всего, хоронили знать. Об этом говорит присутствие женских останков и, возможно, детских.

Предметов в некрополе почти не обнаружено - найден только один женский браслет, какие носили в IX-XI веках.

Еще одно открытие - подвал античного дома, который относится к самому раннему периоду существования Херсонеса. В нем найдены амфоры V-IV веков до нашей эры. Установить их возраст помогли клейма. Амфоры были привезены из разных уголков мира: Гераклеи Понтийской - метрополии Херсонеса, острова Хиос. Найден и фрагмент чернолакового сосуда - кратера, который использовали для смешивания вина с водой. Греки, как известно, не пили вино неразбавленным. Возможно, в этом здании находился торговый склад.

- На главной городской пощади - агоре шла торговля, проводились народные собрания. По периметру стояли общественные здания. Это был центр политической и экономической жизни города, - продолжает Анна Намойлик. - Так случилось, что именно об этом месте мы знаем очень мало, так как здесь был построен собор, а еще до этого основан монастырь. Площадь очень долго находилась под запретом для археологов. Последние раскопки здесь проводились в конце XIX века.

Несколько шурфов оказались "пустыми": археологи открыли чистую поверхность скалы. Ученые считают, что это и есть фрагменты агоры.

- Найдена ровная скала, на которой нет никаких строительных остатков. Скорее всего, сама древняя площадь где-то тут и располагалась. Это поможет установить планировку города, - считает научный сотрудник музея.

- Шурфами мы фактически впервые дотронулись до этой земли. Результаты в научном плане очень важны, они показали, что эта территория перспективна для исследований, - добавила Намойлик.

Ученые нашли культурный слой античного и средневекового времени, ямы под пифосы (сосуды для хранения вина), вырубленную в скале глубокую цистерну для хранения продуктов, а также несколько сотен предметов, которые относятся к разным периодам существования Херсонеса. Среди них - личные вещи жителей средневекового города: бронзовый ключ, который крепили к кольцу и носили на пальце, свинцовый нательный крестик, фрагмент стеклянного браслета, монеты.

Шурфы были заложены и возле Туманного колокола Херсонеса, который также готовят к реставрации. Там найден культурный слой с многочисленными фрагментами керамики и остатками того, чем питались жители Херсонеса: костями рыбы и животных, раковинами мидий и устриц, клешнями крабов.

После завершения работ шурфы законсервируют землей, а найденные предметы передадут ученым. Кости изучат антропологи, после чего их перезахоронят на территории городища.