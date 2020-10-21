В Краснодаре застройщика отправили на семь лет в колонию-поселение

Прикубанский суд Краснодара рассмотрел уголовное дело генерального директора компаний "Клубный Квартал" и "Линдт", обвиненного в особо крупном мошенничестве.

Предприниматель в 2013-2017 годах не выполнил взятые на себя обязательства по договорам участия в долевом строительстве. Речь идет о доме № 113, расположенном по улице Ярославской. На возведение ЖК "Рич Хаус" он привлек средства соинвесторов и причинил им ущерб в 1,12 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Будучи учредителем компании "Клубный квартал" и понимая свое неустойчивое финансовое положение, он продолжил привлекать деньги у физических и юридических лиц, заключив с ними договоры на общую сумму 212,6 миллиона рублей.

Строительство объектов было приостановлено, и в данный момент работы там ведет другой застройщик.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения, они могут обратиться в суд в порядке гражданского производства. Приговор в законную силу еще не вступил.