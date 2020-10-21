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21.10.2020 14:48
Рубрика: Общество

В Новороссийске стартовал 555-километровый заплыв до Севастополя

Текст: Владимир Пасякин (Новороссийск)
В городе-герое Новороссийске дан старт уникальному суперзаплыву на 555 километров - "Черноморской эстафете Победы". Спортсмены поплывут вдоль черноморского побережья Краснодарского края, пересекут Керченский пролив возле поселка Веселовка, проплывут вдоль восточного и южного берега Крыма и финишируют 7 ноября в городе-герое Севастополе.
Фото: Оргкомитет "Черноморской эстафеты Победы" Фото: Оргкомитет "Черноморской эстафеты Победы"
Фото: Оргкомитет "Черноморской эстафеты Победы"

Целью заплыва организаторы называют патриотическое воспитание молодежи, прославление и увековечение подвига советских солдат, моряков и десантников, а также всего советского народа, проявившего героизм стойкость духа в годы Великой Отечественной. На финише в каждом городе и поселке боевой Славы спортсмены будут передавать копию флага Великой Победы главам местных администраций.

- Это международный эстафетный заплыв по Черному морю, посвященный 75-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, - сообщил "РГ" один из организаторов и участников суперзаплыва, президент севастопольской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания России, председатель клуба "Буревестник" мичман в отставке Виктор Пискунов. - Севастопольские и крымские моржи активно готовились к этому событию, но пандемия коронавируса внесла свои серьезные коррективы.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
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Изначально планировалось участие в экстремальном заплыве около 150 спортсменов из 15 стран. Костяк должны были составить примерно 50 подготовленных пловцов из разных регионов России, а также граждане США, Великобритании, Германии, Китая, ЮАР, Чехии, Словакии, Украины, Беларуси, Казахстана. Старт намечался на 19 апреля 2020 года, а финиш с флагами Победы, России, городов-героев, ВМФ, клубов закаливания - 8 мая в севастопольской бухте. Из-за пандемии старт перенесли на осень, а иностранные участники приехали лишь из Беларуси и Казахстана. В общей сложности на старт вышли около 50 пловцов. Первый этап - Новороссийск-Керчь - пройдет с 21 по 27 октября, второй - Керчь-Ялта - с 28 октября по 4 ноября, третий - Ялта-Севастополь - с 4 по 7 ноября.

Перед суперзаплывом специалисты Российской академии медицинских наук провели тщательное обследование всех спортсменов. Дальше состояние их здоровья будут проверять на каждом этапе. Впрочем, даже столь долгое плавание в морской воде с температурой 18-20 градусов для большинства из них - совсем не экстрим. Например, руководитель Амурской региональной федерации "Аквайс-спорт" Александр Брылин ранее уже покорял холодный Енисей, Байкал, Берингов пролив и даже воды Антарктиды: в последнем случае вместе со спортсменами из Италии, Польши и Китая тысячу метров в воде с температурой полтора градуса он преодолел за 20 минут 19 секунд.

Фото: Оргкомитет "Черноморской эстафеты Победы"

- Кроме Александра Брылина в суперзаплыве участвуют известная спортсменка, мастер спорта международного класса Ирина Тарабрина, главный морж Камчатки Виктор Годлевский, ялтинка Алла Митько, руководитель Тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде Андрей Агарков, "моржи" Евпатории и Севастополя, - говорит Виктор Пискунов. - Также собрались подготовленные пловцы с Сахалина, Владивостока, Благовещенска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Нижегородской области, Ульяновска, Барнаула, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Геленджика, Башкортостана.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- В капсуле-гильзе я привез горсть земли, взятой на береговой батарее Александра Марсутова, - сообщил Виктор Годлевский, организатор и основатель Камчатского центра марафонского зимнего плавания, и он же - главный камчатский Дед Мороз и главный Нептун Камчатки. - Ее я передам в Севастополе директору Музея 35-й береговой батареи.

В торжественной церемонии открытия Черноморской эстафеты Победы на Малой земле приняли участие местные жители, чиновники, военные и гражданские моряки. А экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал в отставке Виктор Федоров пожелал спортсменам "доплыть до спортивной победы, победы духа русского народа, которого не смогла сломить ни Великая Отечественная, ни Вторая мировая, ни другие войны и невзгоды".

- Это важное спортивно-оздоровительное мероприятие несет огромный патриотический заряд, огромное воспитательное значение, - считает Федоров.

- Настрой у нас боевой, - говорят Виктор Пискунов, Андрей Агарков, Александр Брылин. - Как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. Будем плыть 17 дней, делать остановки в городах заплыва, встречать с руководством этих городов, молодежью, воинами, спортсменами, будем пропагандировать здоровый образ, наши славные боевые традиции, будем соответствовать званию внуков дедов, которые воевали, погибали, защищая родину. Надеемся на теплую встречу в городе-герое Севастополе.

В памятных местах, где будут останавливаться участники эстафеты, пройдут возложения цветов, импровизированные митинги, встречи с местными жителями и ветеранами. На площади Нахимова в Севастополе планируется небольшой парад - если позволит эпидемиологическая обстановка. Заплыв проходит под патронажем правительств Краснодарского края, Республики Крым и города-героя Севастополя. Девиз Марафона - "Защитим прошлое, сохраним будущее!".

Фото: Оргкомитет "Черноморской эстафеты Победы"
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