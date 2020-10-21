В Волгоградской области ввели новые меры по борьбе с COVID-19

В Волгограде прошло заседание регионального оперативного штаба, на котором губернатор Андрей Бочаров поставил новые задачи для снижения скорости распространения COVID-19 и повышения качества оказания медицинской помощи.

- По сравнению с августом текущего года уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Волгоградской области уже вырос на 38 процентов. И это, к сожалению, по мнению экспертов, не предел, - подчеркнул Андрей Бочаров. - В общей сложности с диагнозом "коронавирусная инфекция" выявлено более 18 тысяч человек. Число заболевших пневмониями уже приближается к 30 тысячам.

Система здравоохранения работает в условиях предельных нагрузок, которые в разы превышают нормативные. Особого внимания и заботы требует сегодня старшее поколение: более трети пациентов стационаров - люди старше 65 лет, они составляют свыше 60 процентов пациентов в реанимациях. В этой возрастной категории высокая летальность.

По данным пресс-службы обладминистрации, объемы тестирования на коронавирус увеличены с 1,2 тысячи до 5,6 тысячи исследований в сутки. В работе задействованы 12 лабораторий. Коечный фонд сегодня превышает семь тысяч мест в 33 госпиталях. Это почти в четыре раза больше нормативной потребности.

- Только в 2020 году мы уже приобрели и установили 15 компьютерных томографов, 20 современных рентген-аппаратов, 25 УЗИ-аппаратов, 339 аппаратов ИВЛ, а также осуществили подготовку специалистов для работы на сложном современном оборудовании. Таким образом, сегодня в Волгоградской области уже 46 компьютерных томографов работают в круглосуточном режиме, с предельной нагрузкой, проводя в день 120-180 исследований на каждый, при плановой мощности в 21 исследование в смену, - пояснил Андрей Бочаров.

Оперштаб выработал дополнительные меры. Так, продлили режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше. Их обеспечат бесплатной диагностикой для выявления коронавирусной инфекции и пневмоний.

На амбулаторном этапе внедрят экспресс-диагностику определения антигена вируса COVID-19. Облздрав до 15 ноября развернет 8000 инфекционных коек , обеспечив их всем необходимым оборудованием и препаратами. До 1 декабря - дополнительно еще тысячу мест.

Станет строже контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты лица и рук в общественных местах. До 1 ноября на удаленный режим работы должны перейти не менее 30 процентов сотрудников предприятий. Учреждения сферы госуслуг обеспечат максимальный переход в дистанционный формат.

Вводят 50-процентное ограничение заполняемости предприятий общественного питания. Работодателей просят не проводить корпоративных мероприятий. Для усиления амбулаторно-поликлинического звена будут активнее привлекать студентов медуниверситета.