Власти Крыма задумались об отмене осенних школьных каникул

После школьных осенних каникул в Крыму может начаться рост числа выявленных случаев коронавируса. Поэтому сейчас обсуждается возможность отмены или переноса каникулярного периода. Об этом на заседании антикоронавирусного штаба заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Сейчас прогнозируем, что если детей отпустить на каникулы, то никто из родителей держать их дома не будет. И мы после любых каникул получим третью волну, - предположил Аксенов.

Он допустил лишь один вариант, как избежать всплеска заболеваемости коронавируса - мотивировать детей оставаться дома, заниматься семейными делами, смотреть телевизор или заниматься на компьютере. Но это вариант маловероятен.

- Все дети будут предоставлены на этот период сами себе, - подчеркнул Аксенов. - Поэтому будем действовать в рамках законодательства: вплоть до того, что отменить каникулы или сдвинуть. В школе более контролируемая ситуация, там преподаватели следят. Но если только сейчас каникулы объявим - будут полные улицы детей, кто где ходит - знать никто не будет. А через две недели получим вал заболеваний.

По словам главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, пока в школах фиксируются только единичные случаи COVID-19, и лишь некоторые классы переводятся на дистант. Поэтому вопрос о досрочных каникулах или дистанционном обучении не ставится.

За последние сутки в Республике Крым зафиксирован рекорд - 203 новых случая COVID-19. Также растет заболеваемость пневмонией, ОРВИ и гриппом: эпидемический порог значительно превышен в Симферополе, Керчи, Феодосии и Симферопольском районе.