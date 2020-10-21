Жителя Краснодара арестовали за ложные звонки о минировании

В Краснодаре задержан местный житель, рассылавший ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сотрудники полиции Краснодара совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России задержали местного жителя по подозрению в совершении заведомо ложных сообщений об акте терроризма, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Предварительно установлено, что 46-летний мужчина рассылал в органы власти и коммерческие структуры Краснодарского края сообщения о минировании торговых центров, больниц, автовокзалов, судов и аэропорта. В письмах злоумышленник также требовал выплатить ему денежные средства на общую сумму более 274 миллионов рублей".

Каждый поступивший тревожный сигнал полицейские и представители других экстренных служб отрабатывали: эвакуировали находившихся в помещениях, обследовали здания, создавали зоны безопасности. Ни одно из сообщений не подтвердилось: предметов, угрожающих жизни и здоровью посетителей, не обнаружено.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ. При обыске по месту жительства фигуранта полицейские изъяли 15 мобильных телефонов, ноутбуки, планшетные компьютеры, интернет-модемы и 58 SIM-карт.

Подозреваемого заключили под стражу. Сейчас правоохранители выясняют все факты преступной деятельности злоумышленника.