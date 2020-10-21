Челябинские хирурги спасли ребенка с дырой в кишечнике

Южноуральские врачи прооперировали четырехлетнего ребенка с врожденной патологией, из-за которой в кишечнике образовалась дыра. Только своевременное вмешательство позволило спасти ему жизнь, сообщили "РГ" в Челябинской областной детской клинической больнице.

По словам матери четырехлетнего мальчика, первый тревожный звонок прозвенел еще два года назад, когда у сына резко упал гемоглобин до критической отметки 43. Женщину с ребенком положили в детскую больницу Троицка, сделали переливание крови и стабилизировали состояние, посоветовав в дальнейшем контролировать уровень гемоглобина.

Этим летом у ребенка случился новый приступ - резкие боли в области живота, тошнота и рвота. Врачи предположили отравление. А в начале октября маму вновь напугала сильная слабость ребенка.

В ЧОДКБ маленького пациента экстренно привезли на "скорой" с подозрением на внутреннее кровотечение. УЗИ показало отек кишечника, а вот колоноскопия преподнесла хирургам неприятный сюрприз - она обнаружила отверстие в кишечнике.

Стало ясно, что у мальчика врожденная патология - Дивертикул Меккеля. Это мешковидное выпячивание тонкой кишки появляется иногда из-за неполного заращивания желточного протока, который участвует в питании зародыша. Такая аномалия встречается у двух процентов населения. Причем у большинства детей дивертикул никак не проявляется, пока не обнаружится кровотечение или воспаление.

- Я такое видел впервые, - делится впечатлениями заведующий отделением детской хирургии ЧОДКБ Максим Ядыкин. - Судя по всему, у мальчика некоторое время назад воспалился дивертикул, его верхняя часть "подпаялась" к толстой кишке и воспаленные ткани прожгли в ней дыру. В моей практике такой случай - уникальный.

К операционному столу вместе с Ядыкиным встал главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев. Они провели открытую резекцию тонкой и толстой кишки - иссекли пораженные участки тканей.

Ребенка уже перевели из реанимации в палату. Он чувствует себя хорошо и совсем скоро отправится домой, отметили в медучреждении.