Челябинские хирурги спасли ребенка с дырой в кишечнике

Новости

ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь 12:33
В кабмине предлагают отменить нулевую пошлину на вывоз сырой древесины 12:29
Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов 12:28
Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ 12:18
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ 12:12
МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников 12:11
В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии 12:01
В Подмосковье задержаны педагоги погибшего при взрыве мальчика 11:51
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 11:30
Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России 11:27
В Москве женщина отдала ребенка бездомным 11:26
Более 5 тысяч именных деревьев высадят в парках Москвы в 2020 году 11:21
"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты по России 11:20
Роуминг между Россией и Беларусью подешевеет с 1 ноября 11:17
Американские СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке 11:17
Вырос спрос на дальневосточный гектар 11:13
Фильм "Аванпост" Егора Баранова выйдет в формате сериала на ТВ 11:09
Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом 11:04
Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
21.10.2020 11:03
Рубрика: Общество

Челябинские хирурги спасли ребенка с дырой в кишечнике

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Южноуральские врачи прооперировали четырехлетнего ребенка с врожденной патологией, из-за которой в кишечнике образовалась дыра. Только своевременное вмешательство позволило спасти ему жизнь, сообщили "РГ" в Челябинской областной детской клинической больнице.

По словам матери четырехлетнего мальчика, первый тревожный звонок прозвенел еще два года назад, когда у сына резко упал гемоглобин до критической отметки 43. Женщину с ребенком положили в детскую больницу Троицка, сделали переливание крови и стабилизировали состояние, посоветовав в дальнейшем контролировать уровень гемоглобина.

Фото: iStock
В Тюмени спасли младенца, кишечник которого "сложился" как телескоп

Этим летом у ребенка случился новый приступ - резкие боли в области живота, тошнота и рвота. Врачи предположили отравление. А в начале октября маму вновь напугала сильная слабость ребенка.

В ЧОДКБ маленького пациента экстренно привезли на "скорой" с подозрением на внутреннее кровотечение. УЗИ показало отек кишечника, а вот колоноскопия преподнесла хирургам неприятный сюрприз - она обнаружила отверстие в кишечнике.

Стало ясно, что у мальчика врожденная патология - Дивертикул Меккеля. Это мешковидное выпячивание тонкой кишки появляется иногда из-за неполного заращивания желточного протока, который участвует в питании зародыша. Такая аномалия встречается у двух процентов населения. Причем у большинства детей дивертикул никак не проявляется, пока не обнаружится кровотечение или воспаление.

- Я такое видел впервые, - делится впечатлениями заведующий отделением детской хирургии ЧОДКБ Максим Ядыкин. - Судя по всему, у мальчика некоторое время назад воспалился дивертикул, его верхняя часть "подпаялась" к толстой кишке и воспаленные ткани прожгли в ней дыру. В моей практике такой случай - уникальный.

К операционному столу вместе с Ядыкиным встал главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев. Они провели открытую резекцию тонкой и толстой кишки - иссекли пораженные участки тканей.

Ребенка уже перевели из реанимации в палату. Он чувствует себя хорошо и совсем скоро отправится домой, отметили в медучреждении.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах