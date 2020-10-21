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Рубрика: Культура

Коран путешествующий

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 238(8292)
Новых выставок в музейном комплексе имени Словцова в Тюмени не было, считай, семь месяцев, поэтому путешествующий по России проект "Коран - притяжение гармонии" горожане встретили с любопытством. Изящный подарок, правда, на время, сделал Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский кремль" - Западная Сибирь и Республика Татарстан "дружат культурами" не одно десятилетие.
Миниатюрные Кораны дарили близким людям в качестве сувенира. Фото: Ирина Никитина/РГ Миниатюрные Кораны дарили близким людям в качестве сувенира. Фото: Ирина Никитина/РГ
Миниатюрные Кораны дарили близким людям в качестве сувенира. Фото: Ирина Никитина/РГ

Основа экспозиции - коллекция Коранов: и старинных рукописных, и факсимиле. Практически каждой полагается подкоранница - коробка для хранения, богато украшенная камнями и вышивкой. Отдельно представлены переводы Корана на французский, финский, сербско-хорватский, японский, китайский и другие языки.

Фото: Пресс-служба министерства культуры РТ
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Олег Ульянов, год назад пришедший в экскурсоводы, разочаровавшись в профессии юриста, не устает каждый день эмоционально рассказывать гостям об образцах священной книги мусульман размером с наперсток.

- Такие часто дарили близким людям в качестве сувенира, использовали и как карманные версии. В таком случае человек брал с собой лупу, - поясняет Олег.

Если стеклянные витрины устроители экспозиции заняли книгами, то стены отдали под шамаили мастеров Турции, Ирана, Арабских Эмиратов. Это панно-обереги, картины-изречения, которые пишут масляными красками на стекле или холсте, вышивают золотыми нитями, отпечатывают с помощью туши.

Дополнением к прибывшей в Тюмень экспозиции стал местный артефакт - волос из бороды пророка Мухаммеда в запечатанной колбе. 90 лет назад реликвию передали в музей из Ембаевской мечети, куда ее доставил один из купцов после путешествия по Аравии.

Добавим, что выставка из Казани ездит по России с 2015 года. За пять лет ее увидели москвичи, пермяки, челябинцы, екатеринбуржцы. В Музейном комплексе имени Словцова она пробудет до 4 декабря.

Кстати

Еще один почитаемый предмет в татарской культуре - самовар. На выставке представлен самовар, выпущенный в XIX веке тульскими фабрикантами Петровыми.

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