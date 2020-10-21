Дома со спецсчетами смогут сэкономить на энергоэффективном капремонте

Хорошая новость: уже с нынешнего года часть затрат на капремонт многоквартирных домов (МКД) со спецсчетами будет компенсироваться из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Правда, жильцы смогут сэкономить лишь в том случае, если решились на энергосберегающие мероприятия и повышение энергоэффективности.

О возможности отремонтировать МКД "и лучше, и дешевле" первыми узнали жители Каменска-Уральского. Именно там замминистра энергетики и ЖКХ региона Алексей Рубцов впервые рассказал о новации. Она обеспечена не только законодательно, но и финансово.

- Размер компенсации составит до 80 процентов от общей суммы затрат, но не более пяти миллионов рублей на один дом. Деньги можно будет получить на частичное возмещение процентов по кредитам и частичную оплату энергоэффективного капремонта. К последнему относится установка лифтов, применение энергосберегающих материалов при ремонте инженерной инфраструктуры и конструктивных элементов зданий - крыш, фасадов и других конструкций, - рассказал замминистра.

Даже простое оштукатуривание стен кирпичных домов может повысить температуру в квартирах на 2-3 градуса

Минэнерго региона совместно с муниципалитетами и управляющими компаниями уже приступил к поиску подходящих домов - их внесут в заявку на получение поддержки за 2020-2021 годы.

- Плюсы для всех очевидны. Управляющим организациям после такого обновления жилых домов придется меньше тратиться на текущие ремонты. А собственники помещений получат не только комфортные условия проживания, но и до 30 процентов экономии средств на оплату коммунальных ресурсов, - отмечает Рубцов.

Действительно, отчего не попробовать? Тем более что слово "энергоэффективность" уральцам хорошо знакомо. Коллега рассказала, что лично увидела разницу на примере двух домов. В том, где она живет, во время капремонта просто подштукатурили и покрасили стены - и тепло выдувает наружу, как и раньше. А соседнее здание (оно принадлежит ТСЖ) сначала основательно утеплили - обшили теплоизоляционным материалом.

Специалисты подтверждают: даже простое оштукатуривание стен кирпичных домов может повысить температуру в квартирах на 2-3 градуса. В Каменске-Уральском, например, эту операцию включили в перечень энергоэффективных мероприятий-2020 (плюсом к утеплению чердачного перекрытия и ремонту системы электроснабжения с заменой ламп на светодиодные). Однако при этом заявки на участие в специальной программе энергоэффективного капремонта от каменцев пока не поступали.

- Возможно, это связано с тем, что капремонт - весьма затратная статья, и на спецсчетах еще не накоплено достаточно средств, - рассуждает замначальника отраслевого органа администрации Каменска-Уральского по жилищному хозяйству Юрий Дегтярев. - Капремонт действительно требует огромных денег. Например, только замена систем теплоснабжения в стандартной панельной пятиэтажке стоит около четырех миллионов рублей, при этом речь идет лишь об общедомовом имуществе. А установка общедомового прибора учета с погодным датчиком обойдется в полмиллиона.

Проблема еще и в том, что домов со спецсчетами пока не так много. В том же Каменске-Уральском - чуть более 30. В Екатеринбурге их тоже негусто - не более 10-15 процентов от общего количества. К тому же помимо наличия спецсчета участникам программы необходимо соблюсти еще несколько условий.

- Капремонт должен быть выполнен не ранее 1 февраля 2017 года. Мероприятия обязательно нужно включить в утвержденный перечень работ. Наконец, необходимо, чтобы их результатом стала экономия ресурсов в размере не менее 10 процентов. Технологии и материалы могут быть любыми, главное, чтобы был достигнут целевой уровень снижения потребления энергоресурсов, - рассказывает директор областного Института развития ЖКХ и энергосбережения имени Данилова Василий Фадеев.

Технологии и материалы могут быть любыми, главное, чтобы был достигнут целевой уровень снижения потребления энергоресурсов - не менее 10 процентов

По его словам, правильнее говорить не об энергоэффективном капремонте, а о конкретных видах работ, повышающих энергоэффективность зданий. Их перечень весьма обширен: в него входит ремонт всех внутридомовых инженерных систем, крыши, подвалов, фасада, фундамента, ремонт и замена лифтов. В Свердловской области список дополнен переустройством невентилируемой крыши, заменой приборов учета тепла и другими мероприятиями. По сути, к энергоэффективным можно отнести практически все виды обычного капремонта МКД, ведь они обеспечивают снижение энергозатрат.

- К примеру, грамотно проведенный ремонт подвала с установкой теплозащиты способен снизить теплопотери здания до 30 процентов, ремонт фасада с установкой теплозащиты наружных стен и герметизацией соединений - еще 25. Такую же экономию дает модернизация систем отопления и горячего водоснабжения с установкой узлов учета и регулирования, а также теплоизоляции. Даже замена лифтового оборудования, не самое очевидное энергосберегающее мероприятие, позволяет снизить теплопотери до 10 процентов, - перечисляет Василий Фадеев.

Руководители УК и ТСЖ темой явно заинтересовались, но пока далеко не все осведомлены о перспективном новшестве. Например, директор по техническим вопросам УК "РЭМП-Эльмаш" Олег Солдатов узнал о новшестве от корреспондента "РГ".

- Сама идея компенсации средств на энергоэффективный ремонт довольно привлекательная, обязательно обсудим ее со старшими по домам, - пообещал он.

Справка "РГ"

Размер финансовой поддержки энергоэффективного капремонта определяется для каждого многоквартирного дома индивидуально и может составлять от двукратного годового размера снижения расходов на оплату коммунальных ресурсов до четырехкратного (если экономия превысит 30 процентов). При расчете учитывается экономия электроэнергии и тепла (отопление и горячее водоснабжение).