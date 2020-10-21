Дома со спецсчетами смогут сэкономить на энергоэффективном капремонте

Новости

Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар” 17:06
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 17:05
Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста 17:03
Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год 16:50
Ольга Любимова поздравила Никиту Михалкова с 75-летием 16:43
Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 16:35
Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко 16:25
В России в этом году увеличилось число терактов 16:18
Эвакуация космонавтов "Союза МС-16" пройдет по сокращенному сценарию 16:05
В Москву прилетел редкий дятел 15:56
В Совфеде составляют список желающих сделать прививку от коронавируса 15:54
Михаил Ефремов выплатил родственникам Сергея Захарова по миллиону 15:51
Пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" могут начаться в ноябре 15:46
Путин предупредил о возможных новых проблемах в мировой экономике 15:43
Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом 15:35
Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила отдать ей внука 15:33
Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию 15:22
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 15:15
ФСБ задержала напавших в 1999 году на Дагестан террористов 15:03
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19 14:56
Художественный руководитель МДТ Лев Додин заболел коронавирусом 14:52
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке 14:45
В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ 14:45
Анна Кузнецова: Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей 14:41
Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта" 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 16:19

С чердака не дует

Дома со спецсчетами смогут сэкономить на энергоэффективном капремонте
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
Хорошая новость: уже с нынешнего года часть затрат на капремонт многоквартирных домов (МКД) со спецсчетами будет компенсироваться из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Правда, жильцы смогут сэкономить лишь в том случае, если решились на энергосберегающие мероприятия и повышение энергоэффективности.
Замена проводки и установка энергоэффективных светильников тоже позволят получить компенсацию. Фото: Татьяна Андреева/РГ Замена проводки и установка энергоэффективных светильников тоже позволят получить компенсацию. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Замена проводки и установка энергоэффективных светильников тоже позволят получить компенсацию. Фото: Татьяна Андреева/РГ

О возможности отремонтировать МКД "и лучше, и дешевле" первыми узнали жители Каменска-Уральского. Именно там замминистра энергетики и ЖКХ региона Алексей Рубцов впервые рассказал о новации. Она обеспечена не только законодательно, но и финансово.

- Размер компенсации составит до 80 процентов от общей суммы затрат, но не более пяти миллионов рублей на один дом. Деньги можно будет получить на частичное возмещение процентов по кредитам и частичную оплату энергоэффективного капремонта. К последнему относится установка лифтов, применение энергосберегающих материалов при ремонте инженерной инфраструктуры и конструктивных элементов зданий - крыш, фасадов и других конструкций, - рассказал замминистра.

Даже простое оштукатуривание стен кирпичных домов может повысить температуру в квартирах на 2-3 градуса

Минэнерго региона совместно с муниципалитетами и управляющими компаниями уже приступил к поиску подходящих домов - их внесут в заявку на получение поддержки за 2020-2021 годы.

- Плюсы для всех очевидны. Управляющим организациям после такого обновления жилых домов придется меньше тратиться на текущие ремонты. А собственники помещений получат не только комфортные условия проживания, но и до 30 процентов экономии средств на оплату коммунальных ресурсов, - отмечает Рубцов.

Действительно, отчего не попробовать? Тем более что слово "энергоэффективность" уральцам хорошо знакомо. Коллега рассказала, что лично увидела разницу на примере двух домов. В том, где она живет, во время капремонта просто подштукатурили и покрасили стены - и тепло выдувает наружу, как и раньше. А соседнее здание (оно принадлежит ТСЖ) сначала основательно утеплили - обшили теплоизоляционным материалом.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как взыскать с УК деньги, перечисленные за капремонт до 2014 года

Специалисты подтверждают: даже простое оштукатуривание стен кирпичных домов может повысить температуру в квартирах на 2-3 градуса. В Каменске-Уральском, например, эту операцию включили в перечень энергоэффективных мероприятий-2020 (плюсом к утеплению чердачного перекрытия и ремонту системы электроснабжения с заменой ламп на светодиодные). Однако при этом заявки на участие в специальной программе энергоэффективного капремонта от каменцев пока не поступали.

- Возможно, это связано с тем, что капремонт - весьма затратная статья, и на спецсчетах еще не накоплено достаточно средств, - рассуждает замначальника отраслевого органа администрации Каменска-Уральского по жилищному хозяйству Юрий Дегтярев. - Капремонт действительно требует огромных денег. Например, только замена систем теплоснабжения в стандартной панельной пятиэтажке стоит около четырех миллионов рублей, при этом речь идет лишь об общедомовом имуществе. А установка общедомового прибора учета с погодным датчиком обойдется в полмиллиона.

Проблема еще и в том, что домов со спецсчетами пока не так много. В том же Каменске-Уральском - чуть более 30. В Екатеринбурге их тоже негусто - не более 10-15 процентов от общего количества. К тому же помимо наличия спецсчета участникам программы необходимо соблюсти еще несколько условий.

- Капремонт должен быть выполнен не ранее 1 февраля 2017 года. Мероприятия обязательно нужно включить в утвержденный перечень работ. Наконец, необходимо, чтобы их результатом стала экономия ресурсов в размере не менее 10 процентов. Технологии и материалы могут быть любыми, главное, чтобы был достигнут целевой уровень снижения потребления энергоресурсов, - рассказывает директор областного Института развития ЖКХ и энергосбережения имени Данилова Василий Фадеев.

Технологии и материалы могут быть любыми, главное, чтобы был достигнут целевой уровень снижения потребления энергоресурсов - не менее 10 процентов

По его словам, правильнее говорить не об энергоэффективном капремонте, а о конкретных видах работ, повышающих энергоэффективность зданий. Их перечень весьма обширен: в него входит ремонт всех внутридомовых инженерных систем, крыши, подвалов, фасада, фундамента, ремонт и замена лифтов. В Свердловской области список дополнен переустройством невентилируемой крыши, заменой приборов учета тепла и другими мероприятиями. По сути, к энергоэффективным можно отнести практически все виды обычного капремонта МКД, ведь они обеспечивают снижение энергозатрат.

- К примеру, грамотно проведенный ремонт подвала с установкой теплозащиты способен снизить теплопотери здания до 30 процентов, ремонт фасада с установкой теплозащиты наружных стен и герметизацией соединений - еще 25. Такую же экономию дает модернизация систем отопления и горячего водоснабжения с установкой узлов учета и регулирования, а также теплоизоляции. Даже замена лифтового оборудования, не самое очевидное энергосберегающее мероприятие, позволяет снизить теплопотери до 10 процентов, - перечисляет Василий Фадеев.

Руководители УК и ТСЖ темой явно заинтересовались, но пока далеко не все осведомлены о перспективном новшестве. Например, директор по техническим вопросам УК "РЭМП-Эльмаш" Олег Солдатов узнал о новшестве от корреспондента "РГ".

- Сама идея компенсации средств на энергоэффективный ремонт довольно привлекательная, обязательно обсудим ее со старшими по домам, - пообещал он.

Справка "РГ"

Размер финансовой поддержки энергоэффективного капремонта определяется для каждого многоквартирного дома индивидуально и может составлять от двукратного годового размера снижения расходов на оплату коммунальных ресурсов до четырехкратного (если экономия превысит 30 процентов). При расчете учитывается экономия электроэнергии и тепла (отопление и горячее водоснабжение).

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин предупредил о возможных новых проблемах в мировой экономике
Госдума одобрила президентские поправки о ФСБ и внешней разведке
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах