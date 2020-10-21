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21.10.2020 16:54

Тендер лучше субсидии

Текст: Владимир Лишенков (гендиректор площадки РТС-тендер)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
C 1 октября действие некоторых мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемии, закончилось. При этом более половины опрошенных аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова в конце августа предпринимателей заявили, что из-за экономической стагнации спрос восстановился менее чем на 50 процентов, а у 25 процентов и вовсе упал в пять раз.

Логично было бы предположить, что в момент локдауна именно госзакупки, а не прямое бюджетирование, станут формой господдержки наиболее уязвимых отраслей. На деле мы три квартала наблюдаем равномерное сокращение показателей. Так, количество закупок в целом уменьшилось на 16 процентов, их сумма - на 14, а число заказчиков - на 12. При совокупном падении спроса средства между различными отраслями распределялись неравномерно. На нашей площадке спрос на лекарства и медицинские материалы вырос на 100 миллиардов рублей, на компьютерную технику - на 50 миллиардов, на транспортные средства и оборудование - на 80. В то же время объем строительных работ сократился на 0,5 триллиона рублей.

Около триллиона рублей, которые могли бы стать реальной поддержкой бизнесу, заменили снижением страховых выплат, отсрочкой по налогам и аренде, кредитами под ноль процентов

Новый порядок торгов на фоне ограничительных мер обеспечил предсказуемый прирост закупок у единственного поставщика и закупок малого объема. Их количество и объемы увеличились на треть - это подтверждает статистика 49 электронных магазинов в 40 регионах, в том числе трех в УрФО. В чем причина? Во-первых, заморожены некоторые стратегические стройки. Во-вторых, с 1 июля увеличен порог закупок малого объема с 300 до 600 тысяч рублей. В-третьих, этот формат проще, легче, чем аукционы по 44-ФЗ, особенно для малого бизнеса. Тем не менее говорить о полной ротации закупочных бюджетов в этот сегмент пока не приходится - в абсолютном выражении он вырос за три квартала всего на 7 миллиардов рублей, средняя цена лота почти не изменилась.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему госзакупки не стали спасением для малого бизнеса

Общая емкость рынка госзакупок с начала года составила 4,8 триллиона рублей. За аналогичный период 2019-го - 5,6. Получается, около триллиона рублей, которые могли бы стать реальной поддержкой бизнесу и обеспечить рыночный оборот, заменили снижением страховых выплат, отсрочкой по налогам и аренде, кредитами под ноль процентов и т.п. Причем на региональном уровне вводили дополнительные антикризисные меры. Всего, по данным МГУ, их число достигло 839.

Вопрос в том, какая часть бизнеса смогла ими воспользоваться? Конец года - традиционно высокий сезон для госзакупок. Хотелось бы, чтобы у предпринимателей появился шанс на восстановление докризисных значений. Еще один аргумент в пользу сферы госзакупок - она одной из первых перешла на цифровую модель и к сегодняшнему дню накопила много эффективных инструментов. В пандемию тенденция только усилилась: сейчас и взаимодействие по контрактам, и подписание актов происходит в электронном виде. Малый бизнес активно осваивает маркетплейсы, в некоторых регионах, к примеру в Удмуртии, Псковской и Ульяновской областях, Якутии, запустили интернет-площадки для продажи товаров местных производителей. Цифровую трансформацию системы закупок необходимо усиливать, в будущем это позволит бизнесу быстрее и дешевле находить клиентов, а государству - сокращать издержки.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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