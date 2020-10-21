Эвакуация космонавтов "Союза МС-16" пройдет по сокращенному сценарию

Эвакуацию космонавтов, которые завтра вернутся с орбиты на спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-16", проведут по сокращенному сценарию. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, специалисты которого обеспечивают посадку объекта.

Напомним, машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" уже выдвинулись из Жезказган - город в Казахстане, в окрестностях которого должны приземлиться космонавты. В составе колонны также - специальный кран для эвакуации аппарата. "Две машины уже находятся в запасном районе посадки", - уточнили в пресс-службе округа. Всего в обеспечении посадки задействовано около двухсот специалистов поисково-спасательной группы, авиация (вертолеты Ми-8, самолеты Ан-26 и Ан-12), более 20 единиц автотехники.

Чтобы исключить возможность инфицирования международного экипажа космического корабля численность личного состава на посадочной площадке и время проведения спасательной операции ограничат. Помимо этого все, кто будет контактировать с членами экипажа, прошли барьерную термометрию и тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний, они будут в масках и с антисептиками. Встречающая корабль техника также обработана дезрастворами.

"После эвакуации космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок: проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Посадка "Союза МС-16" запланирована на 22 октября на 05:55 по московскому времени.