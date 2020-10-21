Как юноша с синдромом Дауна трудится помощником школьного учителя

Ивану Мамыкину - 21. Фанатеет от Лепса, любит старое советское кино, много читает, мечтает построить дом и обзавестись семьей. От миллиона сверстников его отличает дополнительная хромосома: у юноши синдром Дауна. Однако диагноз не мешает Ивану жить полной жизнью и работать.

- Ваня, с прошедшим! - поздравляют Ивана пятиклашки, пришедшие на урок. Молодой человек благодарит сдержанно - дел на перемене и без того хватает. Нужно измерить температуру ученикам, собрать в коробку их телефоны, подготовить доску, найти в параграфе учебника незнакомые слова, чтобы на уроке разобрать их вместе с ребятами, и все это с недосыпа - накануне Иван отмечал день рождения.

Школа, в которой работает Иван, маленькая, расположена в центре Екатеринбурга. В ней учатся ребята по обычной общеобразовательной программе. Ваня ассистирует учителю истории и литературы - Ксении Зарицкой.

- Мы познакомились лет пять назад, - рассказывает педагог. - Я тогда занималась социальными проектами по всей России, мне предложили взяться за профориентационный проект организации, курирующей ребят с синдромом Дауна. Иван был в числе тех, с кем мы занимались: давали подросткам попробовать себя в разных профессиях.

В педагогику Иван попал не сразу. После девятого класса он, сдав ОГЭ, поступил в колледж и выучился на повара-технолога, но профессия не приглянулась.

- Не мое это, - лаконично сообщает юноша. Он вообще немногословен: говорит четко и по делу.

- Ваня очень любит историю и литературу, а я как раз преподаю эти предметы - наши интересы сошлись идеально, - продолжает Ксения Зарицкая. - Знаете, у Вани феноменальная память, на мой взгляд. Для меня это просто 80 уровень, какой-то! Я так не могу. Ваня, скажи дату рождения Пушкина?

Отвечает быстро, заодно и про дату смерти. Но Пушкин - это легко. Сталинградская битва? Говорит. Лезу в интернет, чтобы проверить - сходу вспомнить не могу. Все правильно.

Иван очень любит читать - за неделю "глотает" три-четыре книги. Причем, как по истории, так и художественную литературу. Из последнего прочитанного у него - шедевры Шекспира, особенно понравилась трагедия "Ромео и Джульетта". Из кино предпочитает классику советского кинематографа - фильмы Рязанова, Гайдая. В музыке "всеяден": классика, джаз, рок, шансон.

Помощником учителя Иван трудится всего полтора месяца, и за это время успел понять: работа ему нравится

- Всегда хочу работать. Мужчина без работы - это как бомж на улице. Не хочу так, - серьезно говорит юноша.

Трудоустройство для человека с ограниченными возможностями - вопрос непростой. За девять месяцев этого года в центры занятости Свердловской области обратились 4850 инвалидов, статус безработного получили 4077, найти работу смогли 1037, сообщили "РГ" в департаменте по труду и занятости населения региона. Много ли среди них людей с ментальными нарушениями, неизвестно: такой статистики нет.

По данным благотворительных фондов "Даунсайд Ап" и "Синдром любви", официально трудоустроенных людей с синдромом Дауна - единицы, хотя многие обладатели диагноза в состоянии трудиться и приносить пользу компаниям. В Екатеринбурге не удалось найти ни одного, при этом те, кто занимает позиции стажеров или помощников, не получая при этом деньги, есть. "Работодателем" в таком случае выступает родитель, родственник или хороший знакомый. Есть несколько организаций, которые сотрудничают с общественниками и предоставляют вакансии для особенных ребят, но опять же в формате стажировки, не предполагающей официального оформления и денежного вознаграждения.

Почему так? Во-первых, не каждый работодатель готов брать в штат сотрудника с ограниченными возможностями - это сложно, хлопотно и непонятно. Во-вторых, инвалиды сами не спешат на работу: трудоустроившись, они теряют право на часть социальных выплат, а зарплата их не компенсирует.

- Я говорила со многими предпринимателями - в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, - рассказывает Ксения Зарицкая. - Кто-то не готов трудоустраивать людей с синдромом Дауна из-за незнания особенностей диагноза, но эта проблема решается достаточно легко. Другой момент более сложный: непонятна процедура трудоустройства. Какие риски несет работодатель, как быть ребятам с их выплатами - проще говоря, как организовать все законно и выгодным для всех образом. Нужны простые и удобные механизмы, при которых предприниматель мог бы брать на работу человека с инвалидностью, не рискуя производственным процессом, а особенный сотрудник, в свою очередь, сохранял бы право на соцвыплаты.

- Трудоустройство инвалидов вопрос сложный, явно требующий детальной проработки, - говорит председатель Свердловской региональной общественной организации "Солнечные дети" Дарина Капустина. - Государство обязывает большие компании выделять квоты для трудоустройства инвалидов, однако на деле система практически не работает. Если инвалиды по зрению, слуху или опорно-двигательному аппарату еще могут найти работу, то люди с ментальными нарушениями, как правило, оказываются за бортом. Кроме того, ребята с синдромом Дауна не всегда достаточно социализированы для работы, поэтому родители, опекуны не хотят их отпускать от себя.

К трудоустройству человека с таким диагнозом нужно готовить с подросткового возраста. А для этого, считает Дарина Капустина, необходимо решить две системные задачи: создать условия для социализации и обучению трудовым навыкам на базе предприятий и организаций в открытом рынке труда и сформировать систему сопровождения ребят на рабочих местах и подготовки трудовых коллективов к приему особого работника.

- Эти задачи наша организация пробует решить в рамках проекта "Моя будущая работа", который поддержал Фонд президентских грантов, - добавляет Дарина Капустина. - Мы уже сформулировали определенный алгоритм по решению этой задачи, но без поддержки государственных служб внедрить практику в реальность невозможно.

К Ивану в школе пока присматриваются, формируют должностную инструкцию, исследуют особенности и выявляют потенциал - в первую очередь, чтобы на этом примере привлечь и другие учреждения к подобной практике.

- Я с каждым днем все больше убеждаюсь, каким правильным было решение взять Ваню помощником учителя! - говорит Ксения Зарицкая. - Ребята с синдромом Дауна будто созданы для такой деятельности. Они напрочь лишены агрессии по отношению к детям, с удовольствием выполняют монотонную, рутинную работу, которой у педагога много. Подготовить раздаточный материал, развесить плакаты, раздать учебники, занять учеников на перемене - для Вани в радость. Он потрясающе выстраивает контакт с ребятами - по-доброму, с теплотой. Недавно мой сын с ним играл - как они хохотали! Вместе с тем, Иван очень собранный и организованный человек - следит за дисциплиной. Абсолютно уверена, что такой Ваня нужен в каждой школе.

Сам Иван на достигнутом останавливаться не собирается: планов на будущее у него громадье.

- О чем ты мечтаешь?

- В космос полететь, как Гагарин.

- А на земле?

- Найти работу, устроиться на нее, заработать денег, построить себе домик и жениться. А потом все будет хорошо.