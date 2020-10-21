Как взыскать с УК деньги, перечисленные за капремонт до 2014 года

За пять лет действия региональной программы капремонта многоквартирных домов (МКД) на Среднем Урале комплексно отремонтировали 6592 здания на общую сумму 27,6 миллиарда рублей. Результаты этой работы видны невооруженным глазом: обновляются фасады, кипит работа на крышах, производится замена труб… Вот только сегодня уже мало кто помнит, что и до ноября 2014-го, когда был создан Фонд капремонта, в платежках имелась статья "капитальный ремонт", но, кто и как расходовал деньги, порой просто неизвестно.

Между тем суммы мы заплатили немаленькие. Общественники, задавшиеся целью выяснить судьбу этих денег, подсчитали: с 2007-го по 2014 год собственники квартир в среднем перечислили управляющим компаниям от 20 до 40 тысяч рублей. В те годы масштабных ремонтов практически не проводилось, потратить целевые взносы на другие нужды (в том числе на текущий ремонт) по закону нельзя. Поэтому они просто лежали на счетах УК. Точнее, "управляшки" пользовались ими в своих целях.

Теоретически средства капремонта должны быть в целости и сохранности и по сей день, но на практике найти концы оказалось весьма непросто. Как сообщает газета "Наш город Екатеринбург", юристы общественного объединения "Комитет народного контроля жилищно-коммунальных услуг" выяснили: только одна управляющая компания в микрорайоне Уралмаш - "Орджоникидзевская УЖК" - в те годы собрала со своих 634 домов 1,17 миллиарда рублей. При этом по документам отчиталась за расходование лишь 114 миллионов. А где же остальные?

- Суммы должны были храниться на счетах УК, пока собственники не решат, как ими распорядиться. Но они как-то незаметно исчезли с баланса "Орджоникидзевской УЖК" в период с 2017-го по 2019 год, - рассказывает председатель Ассоциации советов МКД Илья Ефимов.

Проблема в том, что деньги, попав на счет УК, становятся общедомовыми, так же, как другое имущество - крыша или стены дома, на ремонт которых они предназначены. Поэтому отдельно взятый владелец квартиры распорядиться своим взносом не может, только весь дом. Если соседи хотят получить деньги назад, им придется созвать общее собрание, принять решение и подать коллективный иск в суд. Прямо скажем, процесс очень сложный и, как правило, нерезультативный.

Хотя вообще-то вернуть взносы собственникам может сама управляющая компания. Вот только УК, видимо, так сжились с деньгами, что расставаться с ними по доброй воле не хотят, находят всевозможные отговорки. Так, жителям одного из уралмашевских домов в той же "Орджоникидзевской УЖК" заявили: искомые средства компания… перечислила в областной фонд капремонта.

В Региональном фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области эту информацию категорически опровергли.

- Фонд создан в ноябре 2014-го с нуля. Ранее взносы на капремонт собирали УК. Обязанность перечислять в фонд деньги, собранные до 2014 года, нигде в законодательстве не прописана, - сообщила пресс-секретарь фонда Евгения Гирш. - Более того, это в принципе невозможно, поскольку начисление взносов осуществляется через платежных агентов, а не через УК.

Так где же все-таки деньги и есть ли шанс их вернуть? Общественники нашли выход: сменить управляющую компанию и поручить новой УК взыскать сумму по статье "капремонт" с прежней "управляшки" (к слову, для этого достаточно 51 процента голосов собственников квартир). Практика показала, что этот вариант дает результат: получив мандат доверия от жителей, ЖКО "Екатеринбург" подала в Арбитражный суд Свердловской области иск более чем по десяти домам и выиграла: собственникам возвращено свыше 8 миллионов рублей, причем 6 миллионов -деньги, уплаченные по квитанциям, а остальное - проценты за пользование чужими средствами. Причем если на тот момент последняя сумма составляла 30 процентов от основной, то сегодня - 43.

- Процесс шел полтора года, решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях и на сегодня вступило в законную силу. 8 сентября выиграно еще одно дело в первой инстанции, то есть складывается судебная практика! - не скрывает радости Илья Ефимов.

По нашим данным, это первый опыт такого рода в стране. Ассоциация советов МКД намерена активно информировать земляков о результатах судебных процессов и о том, как жильцам пошагово добиться возвращения законных денег.