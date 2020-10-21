Минстрой не ожидает падение платежей за ЖКХ из-за пандемии

По словам главы федерального ведомства Владимира Якушева, определенное сокращение наблюдалось в первую волну коронавируса, после ввода ограничительных мер. Но практически сразу же после их отмены, то есть в мае, поступление средств вернулось к цифре 96 процентов.

- Если во вторую волну ограничения вводить не будут, задержек не произойдет. К тому же между первой и второй волной управляющие компании и банки серьезно поработали с удаленными сервисами, которыми может воспользоваться каждый, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги. Поэтому мы надеемся, что серьезных изменений в платежной дисциплине не будет, - подчеркнул министр.

А вот отвечая на вопрос о перспективах отмены платежей за "коммуналку" для малообеспеченных, Владимир Якушев заметил, что поддержка должна носить точечный, целевой характер: помогать необходимо тем, кто в этом реально нуждается. Пока полного порядка в этой сфере нет, нельзя сказать, что поддержка оказывается системно. Механизм необходимо дорабатывать.