Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки

Министерство строительства и ЖКХ России не видит рисков возникновения ипотечного "пузыря" из-за продления программы льготной ипотеки до июля 2021 года, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Якушев на форуме 100+ TechnoBuild.

- Если правительство приняло такое решение, значит, пока "пузырь" не грозит, а там будем смотреть. В ипотеке основной регулятор - Минфин РФ, там работают серьезные профессионалы. Также Центробанк смотрит, чтобы "пузырь" не появился и все было сбалансировано с макроэкономическими показателями, - подчеркнул Якушев.

Напомним, что программа субсидирования ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройках стартовала в апреле и должны была закончиться 1 ноября. Разницу между льготной ставкой в 6,5 процента и среднерыночной банкам компенсировало государство. Это вызвало резкий рост спроса на ипотеку: по объемам выдачи кредитов Свердловская область, к примеру, вышла на пятое место в стране.

Кстати

Отвечая на вопрос о перспективах распространения льготной "дальневосточной" ипотеки под 2 процента на арктические регионы, Владимир Якушев сказал, что минстрой как профильное министерство, конечно, заинтересован в этом, но надо учитывать возможности федерального бюджета. Кроме того, нужно, чтобы спрос не бежал впереди предложения.