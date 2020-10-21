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21.10.2020 20:34
Рубрика: Экономика

Минстрой РФ не видит угрозы ипотечного "пузыря" из-за льготной ставки

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

Министерство строительства и ЖКХ России не видит рисков возникновения ипотечного "пузыря" из-за продления программы льготной ипотеки до июля 2021 года, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Якушев на форуме 100+ TechnoBuild.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5%

- Если правительство приняло такое решение, значит, пока "пузырь" не грозит, а там будем смотреть. В ипотеке основной регулятор - Минфин РФ, там работают серьезные профессионалы. Также Центробанк смотрит, чтобы "пузырь" не появился и все было сбалансировано с макроэкономическими показателями, - подчеркнул Якушев.

Напомним, что программа субсидирования ставки по ипотеке на покупку жилья в новостройках стартовала в апреле и должны была закончиться 1 ноября. Разницу между льготной ставкой в 6,5 процента и среднерыночной банкам компенсировало государство. Это вызвало резкий рост спроса на ипотеку: по объемам выдачи кредитов Свердловская область, к примеру, вышла на пятое место в стране.

Кстати

Отвечая на вопрос о перспективах распространения льготной "дальневосточной" ипотеки под 2 процента на арктические регионы, Владимир Якушев сказал, что минстрой как профильное министерство, конечно, заинтересован в этом, но надо учитывать возможности федерального бюджета. Кроме того, нужно, чтобы спрос не бежал впереди предложения.

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