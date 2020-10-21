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Ковид-солидарность

Уральские металлурги оснастили лабораторию для анализа тестов на коронавирус
Текст: Ольга Ручкина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 238(8292)
В вирусологическую лабораторию Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора поступило оборудование для исследований на наличие в тестах COVID-19, а также других вирусов: гриппа, ОРВИ, острых кишечных и клещевых инфекций, пневмоний. На приобретение современной техники холдинг ЕВРАЗ направил более 9,5 миллиона рублей.
Врач-вирусолог Мария Гутора уже освоила новую технику. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗа Врач-вирусолог Мария Гутора уже освоила новую технику. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗа
Врач-вирусолог Мария Гутора уже освоила новую технику. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗа

Автоматическая станция KingFisherFlex-96 в комплекте с амплификатором детектирующим "ДТпрайм" используется для анализа и выделения ДНК при проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР). Новое оборудование позволит повысить эффективность диагностики, исключить влияние человеческого фактора на чувствительную и дорогостоящую реакцию, а также сократить продолжительность пробоподготовки с двух часов до 60 минут. Благодаря конструктивным особенностям снизятся затраты на обслуживание техники. Большое значение имеет и то, что наличие защитного экрана исключает риск инфицирования сотрудников лаборатории.

На новом оборудовании объем исследований методом ПЦР увеличится в два раза, до 800 тестов в сутки

- Сегодня очень важно быстро и правильно выявлять заражение коронавирусом, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона "Урал" Денис Новоженов. - На новом оборудовании объем исследований методом ПЦР увеличится в два раза, до 800 тестов в сутки, и медицинские организации, расположенные на территории Нижнего Тагила, Горнозаводского и Северного управленческих округов, смогут быстрее проводить диагностику.

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, сотрудники Роспотребнадзора испытывают колоссальную нагрузку и новое оборудование будет очень востребовано. Металлурги помогли городу и в первую волну коронавируса, полностью закрыв потребности всех больниц и поликлиник в средствах индивидуальной защиты.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских (на снимке справа) поблагодарил Дениса Новоженова за помощь в приобретении оборудования. Фото: Пресс-служба ЕВРАЗа

Отметим, что с апреля по октябрь 2020 года ЕВРАЗ выделил более 60 миллионов рублей на обеспечение эпидемиологической безопасности в учреждениях Нижнего Тагила и Качканара.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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