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21.10.2020 16:09
Рубрика: Общество

На Урале предложили за деньги стоять в очереди к врачу

Текст: Михаил Пинкус
В городе Магнитогорске Челябинской области на популярных сайтах объявлений появились предложения - за скромное вознаграждение отстоять очередь к врачу или к кабинету компьютерной томографии. Так народный сервис отреагировал на переполненные поликлиники. А готовых посидеть за кого-то в очереди уже прозвали "магнитогорскими ждунами".

"Наши работники подождут за вас. Больше не нужно тратить время на ожидание в очередях часами. Вместо этого можете заняться своими более важными делами", - предложил автор объявления из правобережного района города. "Займу очередь в любой поликлинике Магнитогорска. Оплата 200 руб/час по факту оказания услуг", - разметил объявление его коллега.

Как удалось выяснить "РГ", оплата услуг, как правило, почасовая. Студенты готовы посидеть в очереди за 100 рублей в час - им здоровье позволяет, да и почему бы не полистать конспекты за небольшую прибавку к стипендии? Однако чаще всего услугу предлагают за 200 рублей в час, а в очередях на компьютерную томографию с вечера и до семи утра - и вовсе 330 рублей. Во всех объявлениях сообщается о необходимости предварительной записи за два-три дня.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Списавшись с одним из подателей объявления, мы выяснили, что он готов в указанный день прийти в нужное медучреждение, отстоять очередь и предупредить по телефону, что перед заветной дверью осталось не более пяти человек, и больной может идти на прием.

- Медицинские учреждения в связи с сезонным подъемом заболеваемости испытывают колоссальную нагрузку, - прокомментировали ситуацию в мэрии Магнитогорска. - Особенно она ощущается в поликлиниках, куда жители массово обращаются за направлением на компьютерную томографию. Не меньше очереди и к самим кабинетам КТ. Во многом этому способствуют сами люди, которые при первых признаках простуды пытаются пройти обследование. И тем самым создают сложности для тех, кому обследоваться действительно необходимо.

В соцсетях известие о новой услуге встретили неоднозначно. Часть горожан оценили сервис со знаком плюс и считают, что лучше заплатить за место в очереди, чем выстаивать ее с другими больными и тем самым "распространять заразу". Другие сравнивают "ждунов" с торговцами воздухом и спрашивают, насколько это законно.

- Если услугу оказывает ИП или нанятые им для этого работники, то перед законом они чисты, - считает челябинский юрист Вячеслав Курилин. - Если же нет, то эта деятельность попадает под статью КоАП РФ о незаконном предпринимательстве, за которое предусмотрен штраф до двух тысяч рублей.

Как сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, пока сигналы о продаже мест в очередях поступили только из Магнитогорска. В Челябинске ситуацию удалось отрегулировать через пофамильную запись пациентов на конкретное время. С очередями власти намерены бороться подключением к работе студентов-медиков, а также за счет развития сервиса телемедицины, когда люди смогут обращаться к врачам, не выходя из дома. В Челябинске дистанционный прием пациентов тестовом режиме планируется открыть уже через две недели.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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