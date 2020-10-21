Первое российское золото и месторождение платины, изумруды и александриты, а также множество разновидностей поделочных камней - и все это здесь, на Урале, буквально под ногами. Более благодатной почвы для развития минералогического туризма, пожалуй, не найти нигде в мире. Уральские геологи-минералоги, туриндустрия и власти признают: направление для региона перспективное. Но развивается оно не так быстро, как хотелось бы.

Интерактивные туры с посещением копей на Урале есть, но их пока немного. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Уральская ассоциация туризма несколько лет назад детально прорабатывала это направление как одно из базовых, рассказал "РГ" исполнительный директор организации Михаил Мальцев. Вместе с Уральским государственным горным университетом сформировали интересные продукты - от стандартных экскурсий по местам добычи и минералогическим музеям до шоу-румов ювелирных компаний.

- Казалось бы, стопроцентное попадание, в том числе с позиции экономики. Но есть объективные сложности. Классических экскурсий туристам уже недостаточно, нужен интерактив - чтобы гость мог участвовать в разработке, добыче, промывке грунта. Здесь против нас играет сезонность: зимой это делать невозможно, потому что лежит снег, летом мешают клещи, поздней осенью - дожди. Остается два месяца: август и сентябрь. Поставить такой процесс на бизнес-рельсы сложно и слишком дорого, - считает Мальцев.

Уже семь лет организаторы турсобытий могут претендовать на господдержку, например, в прошлом году ее получил фестиваль камня "Самоцветная сторона" в Мурзинке

С его оценкой согласны далеко не все эксперты, да и есть в регионе вполне успешные действующие маршруты: проводятся интерактивные экскурсии с промывкой золота и посещением золотодобывающих шахт на "родине первого российского золота" в городе Березовском, на Малышевском месторождении изумрудов - одном из трех крупнейших в мире. Как рассказали "РГ" в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, разработан брендовый маршрут "Самоцветные истории Урала", который реализуют турфирмы области. Но турпродукты такого рода по пальцам можно пересчитать и ажиотажного спроса на них не наблюдается.

По мнению специалистов, одна из ключевых проблем - инфраструктура потенциально интересных минералогических маршрутов.

- К нам часто приезжают иностранцы. Пожилые немцы, например, с огромным удовольствием копают, в грязь лезут, но говорят, что не хватает рядом с турмаршрутом гостиницы с теплым душем и кафе с горячей едой, - сетует директор природно-минералогического заказника "Режевской" Артем Сергушин.

На территории этого заказника три участка, обустройство идет пока лишь на одном - в Липовском геологическом парке. Территория уникальная - на ней собрано около 170 видов минералов, и это лишь подтвержденное экспертами количество. Специалисты Горного университета сейчас исследуют и другие образцы, в итоге число может возрасти до 240. Кроме того, в Липовке есть отработанные карьеры, где добывали силикатный никель. Сейчас они затоплены, вода в них бирюзового цвета. Рядом с большим карьером - площадка из цветных глин, карстовые пещеры, смотровая площадка на самой высокой точке…

Благоустройство территории началось здесь несколько лет назад, финансирует его региональное минприроды и экологии. Но это не минералогический туризм в чистом виде, скорее, экологический и познавательный.

- Туристские тропы уже были, - рассказывает Артем Сергушин. - Мы их почистили, установили мусорные ящики, организовали стоянки, экологические тропы. В разработке еще одна протяженностью 1400 метров и обзорная вокруг большого карьера - 4300 метров - с местами для отдыха, скамейками, информационными стендами о минералах, растениях и животных. Уже есть места, где турист может сам "покопаться в породе" - конечно, это искусственно созданные пространства. Планируем обустроить и исторические копи, где можно будет узнать, как добывали минералы в старину. У нас огромное желание развивать свой край, чтобы не только из России туристы приезжали, но и иностранцы. Идеи и возможности есть, все упирается в деньги.

В Режевском заказнике посчитали: если двигаться в прежнем темпе, на обустройство лишь одного Липовского участка уйдет лет десять. А есть еще два - Шайтанский и Адуйский. Там работа даже не начиналась. Где взять на это средства?

- Нужно попытаться привлечь инвестиции со стороны предприятий, - считает Михаил Мальцев. - Я посещал объекты минералогического туризма в Колумбии и Южной Африке, и даже эти не самые передовые страны сделали исключительный по силе и мощности "аттракцион": с огромным трафиком, приобретением уже готовых, обработанных камней и изделий из них. И это не побочное направление бизнеса, а одно из основных. Нам же сам бог велел.

Как сообщили в областном министерстве, в рамках программы повышения инвестиционной привлекательности региона до 2024 года ежегодно благоустраивают объекты, которые будут или уже включены в туристические маршруты. Уже семь лет организаторы турсобытий могут претендовать на господдержку, например, в прошлом году ее получил фестиваль камня "Самоцветная сторона" в Мурзинке, а в позапрошлом - "Мраморная миля" в селе Мраморском. Но эти мероприятия пока не приобрели широкой известности.

По мнению Мальцева, продвижение - еще один нерешенный вопрос. Впрочем, этим в регионе тоже мало-помалу начали заниматься. Так, сформирован областной совет по развитию туризма: задача временных комиссий - изучать проблематику основных направлений турбизнеса и предлагать решения. В частности, одна из них ведает как раз геолого-минералогическим туризмом, в ее составе - представители геологических музеев, добывающих предприятий, муниципальных и региональных властей. Правда, большинство жителей региона, не говоря уже о его потенциальных гостях, о деятельности совета вообще вряд ли слышали.