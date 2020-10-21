В мировом масштабе оборот въездного туризма колоссальный - порядка 8 триллионов долларов в год. Для России соотношение ввезенных и вывезенных денег - приблизительно один к четырем не в нашу пользу. Это объясняется не тем, что у нас мало возможностей для приема иностранных гостей, а существованием "железного занавеса". Но он рухнул 30 лет назад, а серьезного въездного туризма так и не появилось.

Российские турфирмы работают на выезд: минимум трудозатрат, максимум прибыли. Схема отработана, но государство несет от этого потери. В 2019 году российские туристы вложили в экономику других стран сумму, сопоставимую с 30 процентами экспорта нефти, или 150 - экспорта агросектора, или 220 - вооружения. Ситуацию необходимо менять - конечно, не запрещая выезд россиян в другие страны.

Специалисты отрасли часто ссылаются на отсутствие гостей из-за низкого качества гостиниц и ресторанов. Не в них дело: не полетят люди за тысячи километров, просто чтобы вкусно поесть и мягко поспать. Необходима более весомая причина. Россия - колоссальная страна: не только в столицах, но и в регионах можно найти эксклюзив, который позволит нам конкурировать на мировом рынке.

Для этого можно использовать различные человеческие увлечения. Скажем, настоящий коллекционер за предметом своего вожделения отправится куда угодно. Как правило, это не бедные люди, они легки на подъем. Им важно посмотреть, приобрести и, если удастся, самим найти что-то редкое.

Для коллекционеров минералов Урал - настоящая мекка еще с конца XVIII века: здесь с севера на юг тянется "самоцветная полоса" площадью более 10 тысяч квадратных километров, где множество непромышленных месторождений, старинных копей и отвалов. В XIX веке в деревне Мурзинка проводилась крупная международная ярмарка, куда из Европы ехали коллекционеры и купцы, затем перепродававшие уральские самоцветы втридорога. За столетие психология коллекционеров не изменилась, Урал им так же интересен, но стал гораздо "ближе": четыре часа самолетом - и ты на месте.

Необходима международная регулярно проходящая ярмарка минералов. В мире таких несколько, но екатеринбургская, уверен, окажется вне конкуренции

Здесь есть камни, которые ценятся больше, чем аналогичные из других стран, есть уникальные, встречающиеся только на Урале. Но чего нет больше нигде в мире - такого количества различных минералов в одном месте и в легком доступе. Международный аэропорт и развитая дорожная сеть позволяют организовать самые разные маршруты в копи и карьеры, а также в музеи. Данный вид туризма круглогодичный. Дополнительно можно предложить путешественникам охоту, рыбалку, поездки на квадроциклах, а зимой - на собачьих упряжках, подледную рыбалку, горные лыжи и, конечно, экскурсии в различные музеи - их в регионе более 400.

Осталось решить важный вопрос: где покупать камни? Необходима международная регулярно проходящая ярмарка. В мире таких несколько, но екатеринбургская, уверен, окажется вне конкуренции. Более того, сюда повезут редкие минералы из других регионов страны. На Урале исторически коллекционирование минералов было народным хобби. Сейчас наследники коллекций зачастую распродают уникальные камни за бесценок. А значит, необходима организация аукционов. На первом этапе можно использовать ярмарку "Минерал-шоу", которая проходит более 20 лет, для организации международных выставок и аукционов идеально подходит и "Екатеринбург Экспо".

Чтобы наладить столь интересный для государства бизнес, особых вложений не нужно - все необходимое в регионе имеется. Но вопрос о минералогическом туризме поднимается почти четверть века, а подвижек нет: энтузиастов, предлагавших реальные проекты, чиновники не поддержали.

Зато есть Центр развития туризма Свердловской области, который, по данным СМИ, ежегодно получает около 1,5 миллиарда бюджетных рублей. Один из самых амбициозных проектов центра - международный турнир косарей в поселке Арти. Не знаю, сколько чартерных рейсов было сделано из Европы или США для завоза сюда косарей и болельщиков, возможно, несколько иностранцев в Арти все же побывало. А вот если разместить объявление на мюнхенской или иной крупной ярмарке минералов о том, что на Урале готовы возить туристов по "самоцветной полосе", назвать Мурзинку, Сретенку, Липовку, чартеры, быть может, и потребуются. И любой из коллекционеров привезет в регион денег не меньше, чем все косари.

По действующему законодательству вывоз туристов на старые копи и отвалы организовать непросто. Поэтому необходимо создание особой туристической зоны, в которой гостям будет разрешено искать и собирать для коллекций полудрагоценные и драгоценные камни. Напомню: любительская добыча самоцветов разрешена в ряде стран, например, на алмазном руднике национального парка Арканзаса любой может бесплатно забрать найденный камень. Оказывается, прибыль парка от увеличения числа посетителей много выше стоимости увезенных ими алмазов.

Так что вопрос развития минералогического туризма даже не областной, а государственный: местные чиновники его не решали 20 лет и не решат. Нужно собрать группу энтузиастов, курируемую полпредом президента в УрФО, в которую войдут коллекционеры, геологи, юристы, специалисты по туризму, представители Горного университета, "Минерал-шоу", музеев, карьеров, шахт. Вопросов, которые необходимо решить, очень много: разработка маршрутов и обеспечение их функционирования, соблюдение техники безопасности, антиклещевая обработка точек, рекультивация, доступ на участки и объекты различных собственников, получение разрешения на вывоз найденных и приобретенных образцов и решение ряда других юридических вопросов. Но главное - особая туристическая зона, создание которой - полномочие правительства РФ.