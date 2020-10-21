Новости

Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар” 17:06
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 17:05
Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста 17:03
Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год 16:50
Ольга Любимова поздравила Никиту Михалкова с 75-летием 16:43
Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 16:35
Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко 16:25
В России в этом году увеличилось число терактов 16:18
Эвакуация космонавтов "Союза МС-16" пройдет по сокращенному сценарию 16:05
В Москву прилетел редкий дятел 15:56
В Совфеде составляют список желающих сделать прививку от коронавируса 15:54
Михаил Ефремов выплатил родственникам Сергея Захарова по миллиону 15:51
Пострегистрационные исследования "ЭпиВакКороны" могут начаться в ноябре 15:46
Путин предупредил о возможных новых проблемах в мировой экономике 15:43
Гоша Куценко госпитализирован с коронавирусом 15:35
Мать погибшего рэпера Энди Картрайта попросила отдать ей внука 15:33
Путин призвал обеспечить занятость и доходы граждан в пандемию 15:22
Вышел трейлер российского сериала про слепоглухого супергероя 15:15
ФСБ задержала напавших в 1999 году на Дагестан террористов 15:03
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19 14:56
Художественный руководитель МДТ Лев Додин заболел коронавирусом 14:52
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке 14:45
В Кремле пояснили ситуацию с отправленными в США аппаратами ИВЛ 14:45
Анна Кузнецова: Неорганизованный отдых привел к гибели 885 детей 14:41
Вышел трейлер десктоп-ситкома с Гариком Харламовым "Зона комфорта" 14:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 16:26

Самоцветы под ногами

Текст: Анатолий Пикулин (предприниматель)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
В мировом масштабе оборот въездного туризма колоссальный - порядка 8 триллионов долларов в год. Для России соотношение ввезенных и вывезенных денег - приблизительно один к четырем не в нашу пользу. Это объясняется не тем, что у нас мало возможностей для приема иностранных гостей, а существованием "железного занавеса". Но он рухнул 30 лет назад, а серьезного въездного туризма так и не появилось.

Российские турфирмы работают на выезд: минимум трудозатрат, максимум прибыли. Схема отработана, но государство несет от этого потери. В 2019 году российские туристы вложили в экономику других стран сумму, сопоставимую с 30 процентами экспорта нефти, или 150 - экспорта агросектора, или 220 - вооружения. Ситуацию необходимо менять - конечно, не запрещая выезд россиян в другие страны.

Специалисты отрасли часто ссылаются на отсутствие гостей из-за низкого качества гостиниц и ресторанов. Не в них дело: не полетят люди за тысячи километров, просто чтобы вкусно поесть и мягко поспать. Необходима более весомая причина. Россия - колоссальная страна: не только в столицах, но и в регионах можно найти эксклюзив, который позволит нам конкурировать на мировом рынке.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Почему на Урале не развивается минералогический туризм

Для этого можно использовать различные человеческие увлечения. Скажем, настоящий коллекционер за предметом своего вожделения отправится куда угодно. Как правило, это не бедные люди, они легки на подъем. Им важно посмотреть, приобрести и, если удастся, самим найти что-то редкое.

Для коллекционеров минералов Урал - настоящая мекка еще с конца XVIII века: здесь с севера на юг тянется "самоцветная полоса" площадью более 10 тысяч квадратных километров, где множество непромышленных месторождений, старинных копей и отвалов. В XIX веке в деревне Мурзинка проводилась крупная международная ярмарка, куда из Европы ехали коллекционеры и купцы, затем перепродававшие уральские самоцветы втридорога. За столетие психология коллекционеров не изменилась, Урал им так же интересен, но стал гораздо "ближе": четыре часа самолетом - и ты на месте.

Необходима международная регулярно проходящая ярмарка минералов. В мире таких несколько, но екатеринбургская, уверен, окажется вне конкуренции

Здесь есть камни, которые ценятся больше, чем аналогичные из других стран, есть уникальные, встречающиеся только на Урале. Но чего нет больше нигде в мире - такого количества различных минералов в одном месте и в легком доступе. Международный аэропорт и развитая дорожная сеть позволяют организовать самые разные маршруты в копи и карьеры, а также в музеи. Данный вид туризма круглогодичный. Дополнительно можно предложить путешественникам охоту, рыбалку, поездки на квадроциклах, а зимой - на собачьих упряжках, подледную рыбалку, горные лыжи и, конечно, экскурсии в различные музеи - их в регионе более 400.

Осталось решить важный вопрос: где покупать камни? Необходима международная регулярно проходящая ярмарка. В мире таких несколько, но екатеринбургская, уверен, окажется вне конкуренции. Более того, сюда повезут редкие минералы из других регионов страны. На Урале исторически коллекционирование минералов было народным хобби. Сейчас наследники коллекций зачастую распродают уникальные камни за бесценок. А значит, необходима организация аукционов. На первом этапе можно использовать ярмарку "Минерал-шоу", которая проходит более 20 лет, для организации международных выставок и аукционов идеально подходит и "Екатеринбург Экспо".

Чтобы наладить столь интересный для государства бизнес, особых вложений не нужно - все необходимое в регионе имеется. Но вопрос о минералогическом туризме поднимается почти четверть века, а подвижек нет: энтузиастов, предлагавших реальные проекты, чиновники не поддержали.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Глава Ростуризма озвучила потери отрасли из-за отсутствия иностранных туристов

Зато есть Центр развития туризма Свердловской области, который, по данным СМИ, ежегодно получает около 1,5 миллиарда бюджетных рублей. Один из самых амбициозных проектов центра - международный турнир косарей в поселке Арти. Не знаю, сколько чартерных рейсов было сделано из Европы или США для завоза сюда косарей и болельщиков, возможно, несколько иностранцев в Арти все же побывало. А вот если разместить объявление на мюнхенской или иной крупной ярмарке минералов о том, что на Урале готовы возить туристов по "самоцветной полосе", назвать Мурзинку, Сретенку, Липовку, чартеры, быть может, и потребуются. И любой из коллекционеров привезет в регион денег не меньше, чем все косари.

По действующему законодательству вывоз туристов на старые копи и отвалы организовать непросто. Поэтому необходимо создание особой туристической зоны, в которой гостям будет разрешено искать и собирать для коллекций полудрагоценные и драгоценные камни. Напомню: любительская добыча самоцветов разрешена в ряде стран, например, на алмазном руднике национального парка Арканзаса любой может бесплатно забрать найденный камень. Оказывается, прибыль парка от увеличения числа посетителей много выше стоимости увезенных ими алмазов.

Так что вопрос развития минералогического туризма даже не областной, а государственный: местные чиновники его не решали 20 лет и не решат. Нужно собрать группу энтузиастов, курируемую полпредом президента в УрФО, в которую войдут коллекционеры, геологи, юристы, специалисты по туризму, представители Горного университета, "Минерал-шоу", музеев, карьеров, шахт. Вопросов, которые необходимо решить, очень много: разработка маршрутов и обеспечение их функционирования, соблюдение техники безопасности, антиклещевая обработка точек, рекультивация, доступ на участки и объекты различных собственников, получение разрешения на вывоз найденных и приобретенных образцов и решение ряда других юридических вопросов. Но главное - особая туристическая зона, создание которой - полномочие правительства РФ.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Развитие туризма в России

Главное сегодня

Путин предупредил о возможных новых проблемах в мировой экономике
Госдума одобрила президентские поправки о ФСБ и внешней разведке
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
За сутки в России подтверждено 15 700 случаев COVID-19 в 85 регионах