Проект развития Арктики как свободной экономической зоны с широким набором преференций для предпринимателей продолжает набирать популярность: заявки на получение статуса резидента через специальный портал отправили уже 133 инвестора из разных регионов страны. В общей сумме они намерены вложить в территорию 198 миллиардов рублей. С некоторыми из них уже заключены долгосрочные соглашения. Два бизнесмена из этого списка представляют Ямал.

Павел Фоменко планирует на 22 миллиона рублей построить в Салехарде многофункциональный производственный участок для организации погрузочно-разгрузочных работ и хранения грузов для обеспечения деятельности компаний ТЭК. Тамара Кисс готова вложить 16 миллионов рублей в прачечную, где можно будет не только постирать одежду, но и почистить ковры, освежить салон автомобиля.

Семья Кисс на северном рынке услуг не новичок. Их ателье в городе на Полярном круге знакомо местным модницам. Примерно год назад, задумав расширять дело, предприниматели взялись за составление бизнес-плана, а тут кстати подоспел и пакет федеральных законов по арктической зоне. Грех не запустить инвестпроект с беспрецедентными мерами господдержки: это возмещение части расходов по уплате страховых взносов, защита от избыточных проверок надзорных комиссий, предоставление земельного участка без торгов, льготных ставок налогов на имущество и землю.

О программе салехардцы узнали от специалистов окружного департамента экономики. Как оформить заявку, разобрались быстро, загрузили сканы документов и стали ждать результат. Примерно через неделю узнали, что проект одобрили.

- Земельный участок получим вот-вот, - рассказывает совладелец бизнеса Дмитрий Кисс. - За три года хотим построить здание площадью 300 квадратных метров для будущей прачечной, а в течение двух последующих лет отладить процесс, обзавестись клиентурой. Развивать именно это направление в Салехарде перспективно - конкурентов почти нет, а спрос у населения имеется - идею "большой стирки" мне подали сами земляки.

Несколько подобных заведений в городе работают на старом оборудовании, что, конечно, сказывается на результате стирки, а семья Кисс обещает оказывать услуги корпоративным клиентам (местным больницам и детским садам) и частникам по высшему разряду.

- И машины, и бытовая химия - от ведущих немецких и итальянских производителей. Год назад мы открыли химчистку, где протестировали их продукцию, - добавляет Дмитрий.

Кстати, по условиям проекта резидент обязан организовать рабочие места - поначалу их будет семь. Вообще же у молодых и амбициозных предпринимателей много планов, да и свободных ниш в экономике Салехарда тоже пока достаточно.