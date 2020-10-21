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21.10.2020 16:46

Комфортный выход из тени

Самозанятыми стали 33 тысячи свердловчан
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 239(8293)
Вчера в Свердловской области прошел онлайн-форум для самозанятых: тем, кто хочет начать свое дело или легализовать его, рассказали об особенностях новой формы налогообложения, вариантах продвижения личного бренда, онлайн-сервисах и поддержке, на которую самозанятые имеют право.

Напомним: Средний Урал вошел в число регионов, где ввели налог на профессиональный доход с января 2020-го. За 9 месяцев в качестве самозанятых зарегистрировались 33 219 свердловчан. По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, число желающих превзошло ожидания. Вероятно, во многом тому способствовали дополнительные меры господдержки, введенные на региональном уровне. Те, кто зарегистрировался в качестве плательщика нового налога в апреле, могли получить 5 тысяч рублей, а сделавшие это раньше - даже дважды. Всего самозанятым выплатили из бюджета 75 665 тысяч рублей.

Как рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, порой люди не подавали заявки, потому что опасались, что господдержку придется возвращать.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Можно ли допускать самозанятых к перевозкам

- Конечно, вопрос доверия ключевой. Мы стремимся создать условия, в которых предприниматели чувствовали бы себя комфортно и уверенно, делая свою работу, - говорит Казакова.

К слову, помимо особых выплат самозанятые могут претендовать и на меры поддержки, предназначенные для обычного бизнеса, скажем, взять льготный заем. Не все об этом знают, да и вообще пока вопросов по новому налоговому режиму возникает очень много, в том числе правового характера. И все же привлекательность такой формы для тех, кто хочет вести бизнес, не нанимая работников, уже очевидна.

- Я занимаюсь фотосъемкой и уже три года работаю на себя. Оформлять ИП мне было нецелесообразно, но стать официальным игроком на рынке для заказчиков хотелось - режим самозанятости пришелся очень кстати. Кроме того, не нужно было вносить дополнительные выплаты и долго ждать, - рассказывает о своем опыте Артем Аверкиев.

Как прогнозируют власти, через четыре года количество самозанятых в Свердловской области удвоится - их будет не менее 67 тысяч человек.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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