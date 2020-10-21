Спрос на рабочие руки на Южном Урале превысил прошлогодний

В начале недели в регионе было зарегистрировано 88 тысяч безработных, что превышает пиковые показатели предыдущего экономического кризиса 2008-2010 годов, когда наблюдаемый максимум был около 70 тысяч человек. Что происходит сегодня на рынке труда, являются ли эти цифры следствием негативных процессов в экономике, сбываются ли тревожные ожидания, которыми эксперты делились весной?

Значение размера

Несмотря на высокий уровень регистрируемой безработицы, специалисты уверяют, что это совсем не та "лакмусовая бумажка", которая показывает экономический кризис. Более того, называют ситуацию в частном секторе экономики достаточно стабильной.

В главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области считают, что нынешние рекордные значения вызваны не столько разбалансировкой спроса и предложения рабочих рук, сколько быстрым наращиванием социальной защищенности нетрудоустроенных граждан. Пособия по безработице, поднятые федеральными и областными решениями, стали привлекательными. С марта нынешнего года регистрируемая безработица в регионе выросла более чем в четыре раза (с 22 тысяч человек), но при этом общая безработица, по данным Росстата, поднялась в 1,5 раза: с 90 до 145 тысяч. Эта непропорциональность, по мнению чиновников, наводит на мысль: южноуральцы, которые длительное время нигде не работали, по крайней мере официально, теперь встали на учет, дав скачок статистики.

- Сегодня у нас таких безработных, имеющих длительный перерыв в трудоустройстве, - 48,2 процента. Это очень много, - комментирует цифры руководитель главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов. - Но, думаю, многие снимутся с учета после прекращения повышенных выплат. Статистический позитив уже стал заметнее с конца прошлого месяца. Самое большое количество безработных зарегистрировали в области 28 сентября - 92,7 тысячи человек. С того времени цифра снижается.

Проверка кризисом

Ранее эксперты не исключали, что экономика столкнется с серьезными последствиями коронавирусных ограничений, но говорили, что почувствуется это не сразу, а через три-четыре месяца (столько нужно, чтобы работодатели определились с индивидуальными стратегиями и уведомили работников о сокращении). Между тем возмущение рынка почувствовалось гораздо раньше - через несколько недель, и это называли тогда реакцией опасений. Хотя динамика сразу была нетипичной.

Первым пострадал не реальный сектор, а бизнес, работающий на людском трафике, зависимый от клиентской подпитки. Но после смягчения ограничений последовало его быстрое восстановление. Практически все учреждения, связанные с отдыхом и развлечениями, летом открылись. Конечно, были потери от простоев, однако бесстрастная статистика не драматизировала обстановку: удар пришелся не по всем малым предприятиям. В службу занятости обратилось тогда около 1,5 тысячи индивидуальных предпринимателей, хотя на налоговом учете стояло порядка 48 тысяч. Челябинск, делали вывод эксперты, все-таки не ресторанная столица, поэтому и ущерб оказался не всеобщим. Именно особая структура местного предпринимательства увеличила живучесть малого бизнеса.

Пособие сопоставимо с зарплатными предложениями ряда компаний. Поэтому, чтобы заполнить вакансии, они готовы повышать финансовое вознаграждение за труд

Устойчивость продемонстрировала и промышленность. В начале марта в режиме неполной занятости на Южном Урале трудились 3,6 тысячи человек. С апреля по июнь, когда вводились самые жесткие ограничительные меры, цифра выросла до 15 тысяч, теперь же вновь заметно опустилась - до 5,5. Массовых увольнений, которых опасались весной, не последовало: если на 1 марта 151 организация заявляла о грядущих сокращениях почти трех тысяч человек, то сегодня в списке 155 компаний, и они намерены высвободить 2029 работников. По сути, на тысячу меньше, чем полгода назад.

Правда, отмечают в управлении по труду и занятости, с шести до 14 увеличилось количество предприятий, предупредивших о значительных сокращениях штата. Однако работников, которым угрожает увольнение, меньше прежнего: было 2119, теперь 1209. Реально же, по прогнозным оценкам, рискуют оказаться на рынке труда до конца года лишь около 500 южноуральцев. Большая часть подавших заявки предприятий переживает реорганизацию - их сотрудники не пополнят ряды безработных. Наибольшее опасение у службы занятости вызывает мясоперерабатывающий цех агрофирмы "Ариант", который находится в Миассе, а "прописан" в Увельском районе. Здесь в ноябре планируют высвободить 114 человек, но для города это не критично. Да и вообще, вспоминают в управлении кризис десятилетней давности, действительно массовые сокращения - это когда работодатели подавали заявки более чем на 20 тысяч человек.

О бодром состоянии производственного сектора говорит и нетипичная для кризисных периодов картина вакансий. Да, в марте-апреле их было меньше, чем обычно. Однако май добавил оптимизма, а в июле предложений от работодателей было уже на 20 процентов больше, чем годом ранее. Так проявился отложенный спрос на наемный труд, хотя середина и конец лета - период традиционного затишья на рынке труда. Нынешний сезон все переиначил - рост числа вакансий продолжился и в начале осени. В сентябре их насчитывалось 33,5 тысячи, сейчас - около 34 тысяч (плюс 31 процент в сравнении с октябрем 2019-го).

Не вызывают тревоги и общие показатели работы индустрии региона. Хотя в целом индекс промышленного производства на Южном Урале по итогам января-сентября снизился на 3,1 процента в сравнении с прошлым годом, но за два последних месяца вектор поменялся: пошли в рост обрабатывающие отрасли (в сентябре - плюс 2,5 процента), металлургия (3,7), добыча полезных ископаемых (7,9), водоснабжение (8,5).

Конкуренция с пособием

За минувшую неделю более 900 южноуральцев нашли себе рабочие места. Это хороший показатель, и он мог бы быть еще выше, но только сами безработные часто отказываются от предложений. Специалисты предполагают, что эти люди на самом деле трудятся неофициально, хотя за незаконное получение пособия грозит ответственность. Около 1700 таких случаев выявили в этом году - почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Еще одна "странность" - небольшая активность выпускников учебных заведений, которую списывают на сезонный фактор. 30 миллионов рублей из бюджета в регионе готовы направить работодателям, чтобы обеспечить временное трудоустройство 500 молодых людей. Пока удалось определить на рабочие места меньше половины, хотя предприятия, кажется, готовы встретить новых членов трудовых коллективов с распростертыми объятиями (в течение трех месяцев на зарплату каждого выпускника перечисляется по 18 тысяч рублей, еще казна оплачивает одного наставника для пятерых стажеров).

Но самое примечательное - размер пособий по безработице скорректировал зарплатную политику работодателей из внебюджетного сектора. Государство и регион, говорят некоторые наблюдатели, даже переборщили с социальной защищенностью, доведя максимальные пособия до 15 тысяч рублей. Если у вставшего на учет двое детей, он мог получать до 21 тысячи рублей в месяц, что сопоставимо с зарплатными предложениями ряда компаний. Поэтому, чтобы заполнить вакансии, они готовы повышать финансовое вознаграждение за труд. По информации начальника отдела социального партнерства областного управления по труду и занятости Ирины Афиногеновой, с начала 2020-го челябинские завод пластмасс и трубопрокатный завод проиндексировали зарплаты на 3,8 процента, златоустовский машзавод и саткинский "Магнезит" - на пять, фирма "Прокатмонтаж" из Магнитогорска - на 9 процентов. При этом, по оценке регионального министерства экономического развития, инфляция на Южном Урале в этом году прогнозируется на уровне 3,2 процента, а по данным Минэкономразвития РФ - 3,7. То есть индексация зарплат в реальном секторе не привязана к уровню инфляции, а опережает ее, и это также можно отнести к положительным последствиям изменившегося кадрового баланса на рынке труда.