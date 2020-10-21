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21.10.2020 12:26
Рубрика: Общество

Талантливым ямальским школьникам выдадут образовательные сертификаты

Текст: Елена Мационг
200 образовательных сертификатов по математике, 140 по информатике и 100 по физике получат самые талантливые старшеклассники Ямала. Номинал каждого - 81 тысяча рублей. Эти деньги можно потратить на дополнительное обучение на лучших образовательных платформах, у самых авторитетных преподавателей вузов страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Нам на Ямале очень нужны специалисты технического, инженерного, IT-профиля. Поэтому мы и стремимся дать возможность школьникам, которые тянутся к знаниям, раскрыть в полной мере свой потенциал, - отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Мы создаем систему индивидуальной работы со старшеклассниками, чтобы они поступали в лучшие вузы страны, а после получения высшего образования возвращались работать на Ямал.

Заявочная кампания по получению сертификатов стартует уже завтра. Деньги на них выделяет регион, это гранты главы округа.

Фото: iStock
На Ямале упростили условия получения регионального маткапитала

В этом учебному году на них смогут претендовать 440 учеников десятых и одиннадцатых классов. Ценность нововведения еще и в том, что сертификат дает возможность обучаться ребятам и из самых отдаленных уголков Ямала, главный критерий - талант и стремление к получению новой информации.

Школьники будут набираться знаний в том числе и в интенсивных профильных сменах, организованных с участием сильнейших преподавателей страны из профильных вузов. Причем, что важно, обучаться можно будет и в вузах, которые находятся за пределами региона. И, конечно, это отличная возможность подтянуть себя перед ЕГЭ.

- При отборе претендентов на получение сертификата мы будем отдавать приоритет ребятам, которые уже имеют достижения в освоении точных наук, подтвержденные результатами участия в этапах Всероссийской олимпиады школьников, итогами диагностического тестирования, а также участием на дистанционных курсах, - рассказала Алла Головенькина, директор Центра выявления и поддержки одаренных детей на Ямале.

В прошлом учебном году в качестве эксперимента 222 старшеклассника из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска уже получили возможность воспользоваться образовательными сертификатами по физике, математике, информатике. В каждом из этих городов состоялись интенсивные образовательные смены, в которых участвовали ученики вместе с педагогами. В итоге все ребята ЕГЭ сдали успешно, большинство поступило в технические вузы.

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Как уже сообщала "РГ", на Ямале победители всероссийских олимпиад получают по 300 тысяч рублей. Столько же получают и учителя, которые их подготовили. Призерам и их педагогам выдают по 150 тысяч рублей. Награда предусмотрена и для победителей на региональном уровне: 30 тысяч за золото и 15 - за серебро и бронзу. Столько же получают и их педагоги. Причем, по словам директора департамента образования Ямала Марины Кравец, если ученик сумел отличиться в нескольких состязаниях сразу, выплата суммируется.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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