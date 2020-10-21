Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных

Сегодня в 14.00 на универсальной промышленной платформе "Иннопром" состоится онлайн-трансляция дискуссии о заводских производствах, основанных на аналитике промышленных данных.

В контексте глобальной цифровой трансформации эксперты обсудят прогнозы широкого внедрения технологий анализа данных, рассмотрят сегодняшний день предприятий, уже использующих эти технологии.

Спикерами станут директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев, представители компаний - разработчиков технологии, руководители и специалисты заводов, применяющих инновационные цифровые продукты. Модератором обсуждения выступит директор деловой программы "Иннопром" Антон Атрашкин.

Просмотр доступен для всех на сайте проекта. Генеральный партнер проекта "Иннопром Онлайн" - правительство Свердловской области.