Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта

В администрации Екатеринбурга отреагировали на фразу главы города, сказанную ранее в беседе с представителями СМИ.

Так, местный новостной портал E1.ru выложил интервью с Александром Высокинским, где тот, отвечает на вопрос, стоит ли прогонять из общественного транспорта людей без масок, сказал - "можно и нужно".

В мэрии попросили не интерпретировать фразу дословно и пояснили, что глава города призвал всех проявить сознательность и гражданскую позицию. "Все в рамках правового поля, - подчеркнули там. - Если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть ее".

Сейчас в городе ежедневно проходят рейды по соблюдению масочного режима в транспорте, торговых центрах и прочих общественных местах. По данным на 20 октября, на Среднем Урале выявлено 258 новых случаев COVID-19 (из них 156 - в Екатеринбурге). Общее количество зафиксированных в области случаев составляет 33 170. За время пандемии врачи вылечили 25 189 пациентов. Накануне оперштаб подтвердил еще девять случаев смерти больных коронавирусом (итого летальных исходов в области - 708).