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21.10.2020 13:03
Рубрика: Общество

Военные метеорологи рассказали о погоде в районе посадки "Союза МС-16"

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Метеорологи Центрального военного округа обнародовали прогноз погоды в районе посадки "Союз МС-16" на 22 октября.
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По плану спускаемый аппарата пилотируемого космического корабля должен приземлиться юго-восточнее города Жезказган в Казахстане завтра в 05:55 по столичному времени. С орбиты вернутся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

"Прогнозируются возможные осадки, средняя видимость до 10 километров, ветер западный 5-7 метров в секунду с сильными порывами до 12-15 метров в секунду и температура воздуха 5-8 градусов выше нуля", - сообщает в пресс-служба ЦВО.

Отметим, в обеспечении посадки "Союза" задействовано около двух сотен специалистов поисково-спасательной группы округа, авиация (дюжина вертолетов Ми-8, два Ан-26 и два Ан-12). А также - более двух десяток единиц наземной автомобильной техники, в том числе - шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин "Синяя птица".

Между тем

Машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" уже выдвинулись из Жезказган. В составе колонны также - специальный кран для эвакуации аппарата. "Две машины уже находятся в запасном районе посадки", - уточнили в пресс-службе округа.

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