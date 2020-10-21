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Рубрика: Культура

Художник и белочки

Затейливая шутка превращается в трудный диалог о том, как художнику выжить, не предавая профессию
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 238(8292)
Новая выставка в "Синара Центре" носит оптимистичное название "Тоска зеленая" и имеет интересную предысторию. Минувшей зимой екатеринбургский художник Андрей Брагин, погрузив на санки свеженаписанные пейзажи (манера реалистическая, все оттенки зеленого), отправился с ними в глухой лес, где развесил их по березам. Разослал приглашения, указав геолокацию. Народ предсказуемо не собрался, единственным зрителем на открытии стала белочка (настоящая, рыжая). Уж не знаю, что и как, врать не буду, но встречу с искусством белочка не пережила и на втором этапе, в галерее, присутствовала в виде чучела. Как и березки, кстати.
Минорные вокализы певицы Алены Ивановой как нельзя более подходили к общей атмосфере экспозиции. Фото: Татьяна Андреева/РГ Минорные вокализы певицы Алены Ивановой как нельзя более подходили к общей атмосфере экспозиции. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Минорные вокализы певицы Алены Ивановой как нельзя более подходили к общей атмосфере экспозиции. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На этот раз в выставочном зале было много белочек, простите, зрителей. Но зато отметился принципиальным отсутствием сам художник Брагин, что сделало замысел окончательно концептуальным. Концепция выпукло сияла на фоне скромности экспонатов, изрядно пострадавших от пребывания на открытом воздухе в компании белочкиных собратьев: пять минут зрителю на осмотр, остальное время на осознание.

Фото: Ирина Никитина/РГ
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Первый толчок (он же волшебный пендель) в сторону напряженной работы мысли дает проглядывающая среди березок деревянная скульптура человека в гнезде, которая называется "И что ты вылупился?". Начинаешь соображать, отводя взгляд: кто на кого вылупился? А также откуда вылупился и, главное, зачем. А это уже вопрос о смысле жизни и искусства.

И вдруг история о неувиденной выставке, отсутствующем зрителе и непоявившемся художнике перестает быть смешной. Затейливая шутка превращается в трудный диалог о том, как художнику, имеющему академическое образование, найти свое место в искусстве, быть услышанным, да попросту выжить, не предавая профессию? Неужели теперь только заковыристый, а лучше скандальный перфоманс может привлечь внимание уважаемой публики, если в последнее время даже Третьяковская галерея, мерило профессионализма и высокого вкуса, вляпывается в череду скандалов с новыми "экспонатами", на фоне которых чучело белочки-зрителя выглядит лишь горькой усмешкой художника?

Первая персональная выставка Андрея Брагина, открывшаяся в галерее по программе поддержки молодых художников "Новость", дает повод для серьезного разговора о профессии и о состоянии дел в современном искусстве.

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