Такого знакомства с профессором никак не ожидал - Эрика Вульф приехала на встречу на велосипеде. Невзирая на дождь и слякоть. Я бы не решился, признался себе. В процессе общения знаток истории искусств не переставала удивлять, ломая некоторые мои стереотипные представления и ожидания. Как и следует преподавателю Школы перспективных исследований (SAS) при Тюменском госуниверситете, где учат воспринимать мир нешаблонно, объемно.

Эрика - человек межконтинентальный. Уроженка Нью-Йорка окончила бакалавриат Принстонского университета, аспирантуру Мичиганского, работала в Музее Уитни. Но истинной американкой ее не назовешь. Дочь отца-путешественника влекли страны Старого и Нового Света. Как исследователь она во многих побывала, а в Новой Зеландии, где преподавала в университете Отаго, жила целых полтора десятилетия. Два года назад сменила Полинезию на Сибирь, стала членом международной команды из 28 преподавателей SAS, граждан 12 государств.

Я пребывал в уверенности, что Эрика, находясь в своеобразной продолжительной командировке, обитает в съемном жилище. Ан нет. Продала особняк в Новой Зеландии, купила квартиру в тюменской многоэтажке по улице Советской.

- Понимаете, я хочу свой дом, в котором рядом со мной книги. Из-за океана привезла большую библиотеку - она занимает несколько шкафов. Обустроилась, как принято говорить. Дом в Тюмени - нормально: мне Россия давно близка, у меня здесь много друзей, в том числе по спортивному увлечению: сначала в США играла в университетской команде по регби, потом - в Москве, - поясняет собеседница.

Давно близка: как выяснилось, еще с начала 90-х годов, когда Эрика Вульф впервые прилетела в Белокаменную, где долгими часами просиживала в Ленинке. В Мичиганском университете ее заинтересовал ранний советский авангард, кинематограф в лице Эйзенштейна и Пудовкина, художественное и пропагандистское фото, плакат.

- Не постичь страну, не бывая в ней. По возможности старалась чаще выбираться в Россию. Влюбилась в Санкт-Петербург, в Мухинской академии художеств даже преподавала. Дважды побывала на Беломорканале. Когда Магнитогорск открыли для посещения иностранцев, я оказалась в числе первых. Сейчас открываю для себя Сибирь и Урал - вместе со студентами. Тобольск с его чудесными музеями, богатый традициями культуры Екатеринбург. В Тюмени познакомила ребят с моим любимым церковным зданием на улице Свердлова, и они пришли в восторг, изумление: в нем же проглядывается эпоха Возрождения! - рассказывает Эрика, имея в виду посещение старинного храма Всех Святых - круглого, с перекрытым сводчатым куполом, единственного такого рода в Сибири.

Студентами профессор довольна, их усердие, интерес к учебе вселяют в нее оптимизм. Лекции читает как на английском, который в аудиториях звучит непрерывно, так и на русском.

- Пусть не очень хорошо им овладела, совершаю ошибки, зато показываю пример того, как не надо стесняться общаться на неродном языке и тогда, когда не уверен, что тебя поймут. В нашей школе мы учим пересекать условные границы знаний, искать органичные для конкретной личности роль, место в социуме - профессиональном и общественном. Для этого помещаем студентов в междисциплинарное пространство. В нем много пластов, направлений. Социология, философия, IT-технологии, биология, история искусства, кино, медиа, нейронауки, антропология, психоанализ, экономика… Цифровая революция очень быстро меняет мир, всех нас, жизненно важно быть готовым к трансформациям, - аргументирует Эрика.

- Вы готовите к печати очередную книгу по истории фотографии в России - царской и советской. Между ними лишь хронологическая связь или более глубокая?

- Веду курс "Интерпретация искусства", сама себя называю историком образов. Наверное, удивлю вас одним из моих выводов. Россию в ее императорском контексте и Россию после захвата власти большевиками условно объединяет фотографическая подача царя, царской семьи, а затем - пролетарских вождей. Это часто встречающийся иконописный ракурс. Ну а использование новым государством ресурсов фотографии, других визуальных средств для формирования советского человека - это отдельная тема большого разговора для понимания вашего прошлого, которое когда-то меня заинтересовало и в итоге привело в сибирский вуз.

P. S.

Недавно в Школе перспективных исследований первый вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о формировании в стране второй очереди НОЦ - научно-образовательных центров мирового уровня. Центр, созданный ранее на Ямале, в Югре и Тюменской области на базе ТюмГУ, - первенец нацпроекта, и SAS - его неотъемлемая часть. На днях в Школе прошла защита наиболее перспективных проектов НОЦ, претендующих на солидные бюджетные гранты.