Невозможно понять, чем привлекают эти картины о кровососах, которых усмирить можно только осиновым колом. Но с самых первых шагов кино эти сюжеты стали и востребованными, и популярными: люди хотят вздрагивать от ужаса и хвататься за ручки кресел в приятном сознании своей безопасности.

Из обширной мировой вампириады я отобрал для вас четыре сюжета.

1. "Носферату. Симфония ужаса". Реж. Фридрих Мурнау (1922)

Немой фильм, по мотивам романа Брэма Стокера, родоначальник обширного семейства кинематографических Дракул. Имя вампира изменено, потому что студия не получила права на экранизацию книги, но после выхода фильма все равно по решению суда была вынуждена уничтожить картину. К счастью, копии успели разлететься по миру, и некоторые сохранились, из них и собран фильм, близкий к авторскому. Ходили легенды, что классик немецкого экспрессионизма Мурнау взял на роль зловещего графа Орлока настоящего вампира по имени Карл Шрек. Этот миф был использован спустя много десятилетий в фильме "Тень вампира".

2. "Тень вампира", реж. Элиас Меридж (2000)

На самом деле Карл Шрек был актером одного из мюнхенских театров, пока его не откопал Мурнау. На съемочной площадке "Носферату" его остроухая фигура с длинными когтистыми пальцами явилась словно из небытия; глубоко запавшие глаза выражали отрешенность от мира и смертное одиночество. Фильм "Тень вампира" не без юмора воспроизводит процесс съемок "Носферату" и хорошо передает окружавшую Шрека таинственность, которая пугала съемочную группу. Он никогда не появлялся перед коллегами вне образа, его никто не видел без грима и балахона, и было похоже, ему ничего не надо было играть - достаточно быть в кадре самим собою. Эта манера - первое, что перенял у Шрека сыгравший его Уиллем Дефо: он тоже взял за обыкновение не выходить из образа и порой вызывал у окружающих сомнения в своей адекватности. Это помогло ему стяжать номинацию на "Оскара", но не помогло получить "Оскар". В роли Мурнау - Джон Малкович. Оба фильма стоит посмотреть один за другим: устрашающий оригинал и его остроумное юмористическое преломление.

3. "Интервью с вампиром". Реж. Нил Джордан (1994)

Весьма парадоксальное решение темы: зловещий миф о кровососах подается как исповедь аристократа XVIII века современному радиожурналисту и в его интерпретации предстает как общественный предрассудок, пример нетерпимости к "непохожим", а сам акт близок к сексуальному. Сюжетно речь идет о поколениях "потерянных", рабов своей заразительной страсти, глубоко страдающих от своего порока и неспособных ему противостоять. Один из эффектнейших образцов кинематографической готики. В ролях - первые звезды Голливуда Брэд Питт, Том Круз, Антонио Бандерас, Кристиан Слейтер, Кирстен Данст.

Том Круз в роли Лестата. Фото: kinopoisk.ru

4. "Дракула: мертвый и довольный". Реж. Мел Брукс (1995)

А здесь - пародийный вариант сюжета о молодом стряпчем, попавшем в таинственный трансильванский замок, хозяин которого - благообразный аристократ - оказывается вампиром (Лесли Нильсен). Знаменитый комедиограф препарирует события романа со свойственным ему грубоватым юмором.