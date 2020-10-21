Новости

В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet 09:28
Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку 09:25
В Орехово-Зуево наркодиллеры угнали автомобиль 09:24
В Москве вылечились от коронавируса еще 2365 пациентов 09:09
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров 09:01
Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика" 09:00
США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику 08:54
Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса 08:47
Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных 08:41
Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ 08:33
Умер протоиерей Димитрий Смирнов 08:32
Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена 08:23
Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
В Японии медведь напал на людей 06:56
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей 06:29
Ракетный эсминец США зашел в Баренцево море 06:17
Российский визовый центр возобновил свою работу в Японии 05:53
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволит четверть персонала 05:48
США призвали союзников увеличить расходы на оборону 05:46
Больше половины американцев поддерживают назначение Барретт в Верховный суд 05:35
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 04:56
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона на митинге 04:53
Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым в истории 04:40
Во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя 04:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 06:09
Рубрика: Культура

Четыре фильма о вампирах. Выбор "РГ"

Российская газета - Неделя № 238(8292)
Невозможно понять, чем привлекают эти картины о кровососах, которых усмирить можно только осиновым колом. Но с самых первых шагов кино эти сюжеты стали и востребованными, и популярными: люди хотят вздрагивать от ужаса и хвататься за ручки кресел в приятном сознании своей безопасности.
Первый Дракула киноистории, обладатель загробной внешности актер Карл Шрек. Фото: kinopoisk.ru Первый Дракула киноистории, обладатель загробной внешности актер Карл Шрек. Фото: kinopoisk.ru
Первый Дракула киноистории, обладатель загробной внешности актер Карл Шрек. Фото: kinopoisk.ru

Из обширной мировой вампириады я отобрал для вас четыре сюжета.

1. "Носферату. Симфония ужаса". Реж. Фридрих Мурнау (1922)

Фото: kinopoisk.ru
Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории

Немой фильм, по мотивам романа Брэма Стокера, родоначальник обширного семейства кинематографических Дракул. Имя вампира изменено, потому что студия не получила права на экранизацию книги, но после выхода фильма все равно по решению суда была вынуждена уничтожить картину. К счастью, копии успели разлететься по миру, и некоторые сохранились, из них и собран фильм, близкий к авторскому. Ходили легенды, что классик немецкого экспрессионизма Мурнау взял на роль зловещего графа Орлока настоящего вампира по имени Карл Шрек. Этот миф был использован спустя много десятилетий в фильме "Тень вампира".

2. "Тень вампира", реж. Элиас Меридж (2000)

На самом деле Карл Шрек был актером одного из мюнхенских театров, пока его не откопал Мурнау. На съемочной площадке "Носферату" его остроухая фигура с длинными когтистыми пальцами явилась словно из небытия; глубоко запавшие глаза выражали отрешенность от мира и смертное одиночество. Фильм "Тень вампира" не без юмора воспроизводит процесс съемок "Носферату" и хорошо передает окружавшую Шрека таинственность, которая пугала съемочную группу. Он никогда не появлялся перед коллегами вне образа, его никто не видел без грима и балахона, и было похоже, ему ничего не надо было играть - достаточно быть в кадре самим собою. Эта манера - первое, что перенял у Шрека сыгравший его Уиллем Дефо: он тоже взял за обыкновение не выходить из образа и порой вызывал у окружающих сомнения в своей адекватности. Это помогло ему стяжать номинацию на "Оскара", но не помогло получить "Оскар". В роли Мурнау - Джон Малкович. Оба фильма стоит посмотреть один за другим: устрашающий оригинал и его остроумное юмористическое преломление.

3. "Интервью с вампиром". Реж. Нил Джордан (1994)

Весьма парадоксальное решение темы: зловещий миф о кровососах подается как исповедь аристократа XVIII века современному радиожурналисту и в его интерпретации предстает как общественный предрассудок, пример нетерпимости к "непохожим", а сам акт близок к сексуальному. Сюжетно речь идет о поколениях "потерянных", рабов своей заразительной страсти, глубоко страдающих от своего порока и неспособных ему противостоять. Один из эффектнейших образцов кинематографической готики. В ролях - первые звезды Голливуда Брэд Питт, Том Круз, Антонио Бандерас, Кристиан Слейтер, Кирстен Данст.

Том Круз в роли Лестата. Фото: kinopoisk.ru

4. "Дракула: мертвый и довольный". Реж. Мел Брукс (1995)

А здесь - пародийный вариант сюжета о молодом стряпчем, попавшем в таинственный трансильванский замок, хозяин которого - благообразный аристократ - оказывается вампиром (Лесли Нильсен). Знаменитый комедиограф препарирует события романа со свойственным ему грубоватым юмором.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны