Россия будет платить пенсии трудовым мигрантам

Госдума ратифицировала соглашение, согласно которому Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за наработанный в нашей стране стаж.

Соглашение, о котором идет речь, было подписано в Санкт-Петербурге 20 декабря прошлого года. Документ касается государств - членов ЕАЭС, то есть речь идет о договоре о пенсионном обеспечении между Россией, Арменией, Казахстаном, Киргизией и Беларусью.

- Пенсии будет назначать и выплачивать государство, на территории которого приобретен пенсионный стаж, - заявил депутатам замглавы Минтруда Андрей Пудов. - Основной целью законопроекта является обеспечение равных прав трудящихся на территории ЕАЭС.

Важно, что пенсионные права трудящихся из указанных стран будут формироваться на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства, где они работали.

Так, если документы подаются в России, то их необходимо представлять в порядке, установленном российским законодательством.

Согласно законодательству России, величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется за периоды стажа работы, приобретенного на территории как РФ, так и на территории бывшего СССР. А если величины такого коэффициента недостаточно для возникновения права на пенсию, то будет учитываться 1 пенсионный балл за год стажа работы, приобретенного на территориях государств-членов ЕАЭС.

Устанавливается также право члена семьи на пенсию в случае смерти трудящегося в соответствии с законодательством государств-членов союза. Если размер такой пенсии зависит от количества членов семьи, учитываются все члены семьи.

В других странах ратификация соглашения завершена, кроме Казахстана, где ее планируется завершить до конца декабря.

Справка "РГ"

Согласно поправкам, под действие соглашения в РФ подпадают:

- страховая пенсия по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца;

- фиксированная выплата к страховой пенсии, повышение и (или) увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии и доплата к страховой пенсии, если иное не предусмотрено Соглашением;

- накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений.