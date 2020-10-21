Роуминг между Россией и Беларусью подешевеет с 1 ноября

Ставка международного интерконнекта для роуминговых звонков по России и Беларуси с 1 ноября снизится с 30 до 1,5 центов США за минуту. Об этом договорились министры Союзного государства во вторник.

Опытный период эксплуатации системы начнется 1 ноября и составит 2 месяца, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "После этого планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов, что позволит многократно снизить стоимость связи для пользователей российских сим-карт, которые находятся на территории Беларуси и для белорусских сим-карт в России". - отметил он.

Сейчас ставка международного завершения вызова на сети операторов Беларуси - одна из самых высоких на пространстве СНГ и почти в два раза превышает ставку международного завершения вызовов.

В прошлом году Россия и Беларусь подписали дорожную карту о ликвидации роуминга между странами к концу октября 2020 года.