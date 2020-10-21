Рубль попал в водоворот до выборов в США

Сегодня Минфин России планирует привлечь солидную сумму инвестиций в госдолг. И это может существенно отразиться на курсах валют.

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, проанализировал, как это скажется на валютном рынке, а также определил коридор курса рубля:

- Минфин сегодня разместит займы в течение нескольких часов на трех аукционах, - напоминает эксперт. - По 8-летним ценным бумагам с переменным купонным доходом. По облигациям с погашением в июле 2025 года и фиксированным доходом. А также по 10-летним бумагам ОФЗ-ИН, номинал которых будет индексироваться ежегодно на величину официальной инфляции.

Стоит отметить, что облигации с переменным купонным доходом пользовались максимальным спросом в первые две среды октября. Тогда российское финансовое ведомство успело утолить потребность дефицитного бюджета в заемном капитале почти на 700 миллиардов рублей. И буквально в два приема было реализовано ни много ни мало 35 процентов от общего амбициозного замысла: разместить в четвертом квартале новых долговых обязательств России на 2 триллиона рублей.

По-настоящему сильных движений ни по нефтяным ценам, ни на международном валютном рынке, уже две недели нет. Поэтому аукционы Минфина, пожалуй, стали главной причиной, по которой в октябре на Мосбирже не предпринималось ни одной масштабной спекулятивной попытки снова ослабить рубль. Именно поэтому курс и находится сейчас в окрестностях 77-78, а не 80 рублей за доллар.

Высокая премия Минфина

Правда, столь высокий спрос со стороны желающих дать российскому государству взаймы обеспечила заметно смягчившаяся сейчас позиция наших финансовых властей. Ещё недавно Минфин не спешил удовлетворять по максимуму наиболее требовательные заявки от крупных банков, отсекая претензии на слишком высокие годовые "премии". А сейчас от них принимались заявки с дисконтом до 94 процентов от номинала бумаг. Что обеспечило держателям самых длинных 15-летних ОФЗ доход до 6,33 процента годовых.

Это, конечно, очень высокая "премия" по сравнению с ключевой ставкой ЦБ, которая была снижена несколько раз за год. И составляет сейчас всего 4,25 процента. Такая ставка - безусловное благо для экономики. Она позволяет дешево кредитоваться бизнесу и банкам или обеспечивать, например, массовые льготные ипотечные программы. Но одно дело - дешево брать взаймы. А вот давать взаймы под такие низкие проценты сейчас не готовы ни отечественные, ни иностранные инвесторы, поэтому и щедрость Минфина сейчас вполне оправдана.

Помимо понятных в пандемийный год прямых потребностей бюджета, такие объемные привлечения денег нужны, чтобы убить двух зайцев. Под залог приобретенных ОФЗ российские банки получают право на дополнительные свободные деньги (ликвидность) от ЦБ, что помогает обеспечить потом деньгами и предприятия.

А чтобы купить рублевые бумаги госдолга, нашим компаниям и банкам, иностранным инвесторам приходится сначала менять на рубли часть накоплений из своих валютных кубышек. И этот процесс придает рублю стабильность куда сильнее, чем, например, валютные интервенции ЦБ. А их российский регулятор предполагает произвести за весь октябрь лишь на сумму около 60 миллиардов рублей. То есть, в 5,5 раза меньше, чем способен привлечь Минфин, как оказалось, только за один день аукциона.

Госкомпании помогли

Смог весьма существенно поддержать российскую валюту и второй важный механизм: обязательная продажа части валютной выручки госкомпаниями. С конца сентября правительство предписывает нашим экспортерам ограничить свои аппетиты к формированию накоплений в валюте уровнем 2-летней давности. И поэтому компании теперь регулярно меняют валюту на рубли. Такая система действовала в 2014-2015 годах. И она очень эффективно помогла сдержать падавший тогда едва ли не ежедневно курс российской национальной валюты.

По сравнению с той ситуацией сейчас обстоятельства давят на рубль, безусловно, не так интенсивно, но увы, зато методично. И главный мотив такого давления можно назвать "политической озабоченностью" большого капитала. Он вроде бы и успокоился пока насчет антироссийской санкционной темы, может быть даже надолго. Однако теперь деньги просто не хотят рисковать в оставшиеся две недели до президентских выборов в США. Тем более что неопределенность имеет все шансы продлиться и месяц, и дольше.

Предварительные результаты после главной выборной ночи с 3 на 4 ноября, по мнению очень многих, могут быть оспорены второй стороной, которая не пожелает признавать проигрыша. И с высокой вероятностью потребует пересчета большей части досрочно отданных голосов. А таких бюллетеней досрочного голосования только на сегодня поступило уже почти 30 миллионов. Из них не менее 10 миллионов голосов подано по почте.

Этот метод голосования вызывает едва ли не ежедневный огонь критики со стороны штаба действующего президента Трампа. В самые ближайшие дни в ход с обеих сторон могут пойти и другие обвинения, из-за чего финансовые потоки крайне неохотно направляются на развивающиеся рынки.

Рубль закружили потоки капитала

В этих условиях российский рубль почти ежедневно попадает сейчас во встречные потоки капитала, которые образуют как бы своеобразный водоворот с не самым быстрым течением примерно по одному и тому же кругу. А все перечисленные выше факторы сохраняют эту инерцию временной динамической устойчивости.

С инвестициями в реальную экономику нашей страны тоже никто не торопится. Так как в условиях осеннего всплеска вируса в России сложно рассчитывать на оживление внутреннего спроса на товары и услуги. А конъюнктура экспортных рынков еще как минимум месяц-другой останется в подвешенном состоянии.

Финансовые фонды и банки будут внимательно оценивать как итоги российского аукциона в среду, так и выборной шумихи в США. А еще - не окажут ли негативного влияния на восстановление европейской экономики введенные в разных городах ограничительные меры из-за всплесков ковида.

К каким берегам прибьет курсы валют

Однако европейские биржи прошлую неделю закрыли нейтрально и стабильно держатся на прежней высоте с начала этой недели. И европейская валюта даже слегка прибавила в цене к доллару, благодаря надеждам на новые поддерживающие экономику стимулы от Европейского центробанка.

Из-за этого единая европейская валюта опять слегка подорожала и в России, оттолкнувшись вверх от технической поддержки в 90 рублей. Вероятно, евро сохранит на ближайшие несколько дней естественный коридор с границами от 90,5 до 93 рублей.

Доллар же сейчас вполне комфортно плавает в коридоре между 76,5 и 78,5 рубля. А прибьет ли его в итоге к обрывистому берегу в районе 80 рублей или же вынесет, наоборот, к пологому спуску до 75 рублей, будет зависеть от степени напряжения на рынках ближе к дате выборов в США.

Пока биржи Нью-Йорка более-менее спокойны, но если они почувствуют тревогу и начнут снижаться, то это станет фактором умеренного ослабления рубля. А если обстановка вокруг выборов успокоится, и американские индексы будут склонны к росту, то часть иностранных капиталов слегка поддержит позиции рубля.