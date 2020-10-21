С врачом можно будет пообщаться через портал госуслуг

В числе таких технологий он назвал искусственный интеллект, который должен стать помощником врача и повысить выявляемость заболеваний. Он отметил и важность внедрения электронного документооборота и вовлечение пациентов в слежение за здоровьем, подчеркнув, что они должны стать равноправными участниками системы здравоохранения с точки зрения обмена данными с медорганизациями. Доступ к электронным медицинским документам будет предоставляться через портал госуслуг.

Помимо этого Пугачев выделил технологии телемедицины. Так, по его словам, дистанционный мониторинг за пациентами с артериальным давлением войдет в программу госгарантий в 2022 году, ожидается, что это поможет снизить показатели осложнений и летальности. А с 2021 года жителям некоторых регионов станут доступны бесплатные дистанционные консультации на портале госуслуг. "Мы планируем реализацию пилотного проекта, в рамках которого на портале госуслуг гражданам в пилотных регионах (сейчас их пять) будут доступны сервисы дистанционных консультаций медицинских работников", - сказал он.

По словам Пугачева, проект уже запущен, и, если опыт будет успешным, он тиражируется на другие регионы. Как пояснили "РГ" в департаменте цифрового развития и информационных технологий Минздрава, в ряде регионов сервис дистанционных консультаций в пилотном режиме доступен для консилиумов врачей.