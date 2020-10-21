Счетная палата выявила несоответствия в законопроекте о реформе ОМС

Законопроект о реформе обязательного медицинского страхования потребует принятия значительного количества подзаконных актов и не исключает возникновения дополнительных бюджетных расходов, заявили в Счетной палате.

Ведомство представило заключение на изменения в системе ОМС, которые инициируются Минздравом. В их числе предлагается выделение в отдельную категорию федеральных медицинских организаций, а также их прямое финансирование Фондом ОМС, минуя страховые компании. Для этого в его бюджете обособляется отдельный сегмент. В ведении страховых компаний остаются лишь региональные медучреждения, но контрольные функции передаются территориальным фондам, которые будут обеспечивать защиту прав пациентов, информировать их, готовить иски к медорганизациям по конфликтным ситуациям.

В Счетной палате, отмечают, что положения законопроекта направлены на совершенствование регулирования правоотношений в сфере обязательного медицинского страхования, однако обращают внимание на ряд несоответствий. В заключении ведомства говорится, что в законопроекте нет обоснованных расчетов двукратного снижения финансирования страховых организаций. Так, норматив расходов на ведение дел снижается до 0,5%-1% от объема поступающих целевых средств ОМС (сейчас он составляет 1%-2%). "В связи с указанным уменьшением средств, предоставляемых территориальным фондом страховой медицинской организации на расходы на ведение дела по ОМС, усматриваются риски отхода от страховых принципов в системе ОМС и ее финансовой устойчивости, а также риски ненадлежащего исполнения такими организациями полномочий", - говорится в документе.

Помимо этого, законопроект предусматривает создание федерального реестра экспертов качества медицинской помощи, который будет вести Фонд обязательного медицинского страхования. В Счетной палате обращают внимание на отсутствие источника затрат на его формирование и сопровождение. Ассигнований Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на эти цели не предусмотрено, в этой связи необходимо отметить, что формирование новых информационных ресурсов может способствовать возникновению дополнительных бюджетных расходов, следует из заключения Счетной палаты.