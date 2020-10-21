"Шахтер" в Мадриде обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" преподнес сенсацию, выиграв в гостях у "Реала" в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов - 3:2.

Мадридцы вышли на матч без своего лидера - защитника Серхио Рамоса, что в итоге и повлияло на итоговый результат встречи. Первый тайм стал для "Реала" настоящей катастрофой. Гости смогли отличиться трижды. Авторами голов стали Тете, защитник мадридцев Рафаэль Варан, поразивший собственные ворота, и Манор Соломон.

После перерыва хозяева ринулись отыгрываться и стараниями Луки Модрича и Винисиуса Жуниора сократили отставание до минимума. В компенсированное время Федерико Вальверде счет сравнял, но после просмотра VAR гол был отменен.