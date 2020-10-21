За девять месяцев нынешнего года в Следственном комитете РФ расследовано и направлено в суд 695 уголовных дел о налоговых преступлениях. По ним за время следствия государству возмещены неуплаченные налоги на сумму почти 20 миллиардов рублей. Такие данные озвучил председатель СКР Александр Бастрыкин на оперативном совещании по видео-конференц-связи с руководителями подразделений центрального аппарата и региональных отделений ведомства. Речь на нем шла о расследованиях преступлений на местах.

Бастрыкин напомнил, что Уголовным кодексом к исключительной подследственности СК отнесено 363 состава преступлений самой разной степени тяжести.

Особое внимание - раскрытие преступлений прошлых лет. За 9 месяцев года раскрыто 5072 таких преступления. На 12 процентов больше, чем год назад.

Всего же за 9 месяцев в СК расследовано 110 тысяч преступлений. Из них тяжких и особо тяжких - 43,5 тысячи. Статистика показывает - самая большая нагрузка у следователей в Москве, Московской, Челябинской, Новгородской областях, Тыве и Чечне.

Отправлено в суд 652 уголовных дела о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы. Возмещен ущерб потерпевшим гражданам на 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, на имущество обвиняемых стоимостью 1,3 миллиарда рублей по ходатайству следователей наложен арест.

Интересная статистика - на 8 процентов увеличилось количество дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, которые ушли в суд с ходатайством о назначении обвиняемому только судебного штрафа. Таких дел оказалось - 7498.

Отправлено в суд 652 уголовных дела о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы

На 30 процентов стало больше дел, по которым несовершеннолетних не посадили, а "применили меры воспитательного характера". Таких молодых людей оказалось 108 человек, и за них попросили следователи.

Говорил глава СКР и о современной криминалистической технике. Бастрыкин поставил перед криминалистами задачу - быть нацеленными на внедрение в свою деятельность именно отечественных разработок и техники, которые успешно себя зарекомендовали. А еще - продолжать разработку для следователей методических рекомендаций и пособий, необходимых им для успешного расследования уголовных дел.