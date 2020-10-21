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21.10.2020 19:00
Рубрика: Экономика

Снизивший доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке законопроект принят в I чтении

Текст: Светлана Ментюкова

Законопроект, подразумевающий сокращение дохода Центрального Банка России (ЦБ РФ) от сделки по продаже принадлежащего ему пакета акций Сбербанка на 200 млрд рублей принят Госдумой в первом чтении, передает ТАСС.

Фото: GettyImages
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Документ вносит поправки в закон "О перечислении части доходов, полученных ЦБ РФ от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России". Принятый в первом чтении законопроект исключает возможность ЦБ компенсировать убытки от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых ЦБ осуществлялись меры по предупреждению банкротства, за счет средств от продажи пакета акций Сбербанка правительству.

Законопроект является пакетным и внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и последующую трехлетку.

Еще два закона, входящих в пакет, были приняты Госдумой ранее, один из них предусматривает выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) принадлежащего ЦБ РФ пакета акций Сбербанка.

Второй документ из принятых ранее устанавливает особенности перечисления в федеральный бюджет части доходов ЦБ от этой сделки. Согласно ему, доход ЦБ составит 300 млрд руб. "Кроме того, закон предусматривал, что ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых ЦБ осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд руб", - отмечается в сообщении.

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