Сотни российских гостиниц не смогли пережить пандемию

Около трети небольших гостиниц и хостелов закрылись в Москве в нынешнем году. Но самое тяжелое время для них еще впереди, считают эксперты. При этом гостиницы на морских побережьях пользуются бешеной популярностью и повышают цены.

Самый пострадавший регион в гостиничном бизнесе в этом году - Москва, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Яна Уханова. Это характерно для всех мировых столиц, которые зависят не только от внутреннего рынка, но и от внешнего. Проблемы начались в январе, когда перестали приезжать туристы из Китая, вспоминает председатель Лиги малых отелей и хостелов Ольга Воинова. Гостиницам пришлось снижать цены. Весной из-за карантина и самоизоляции отели ушли "в минус". В августе спрос восстановился, отельеры ожидали хороших показателей осенью. Сейчас из-за нового наступления коронавируса гостиницы работают "в ноль", признает Воинова.

Средневзвешенная загрузка брендированного гостиничного предложения Москвы по итогам лета составила 26,5% в сравнении с 85,6% годом ранее, сообщает Уханова. Средневзвешенный тариф в III квартале снизился на 11% (с 7463 рублей в 2019 году до 6600 рублей), средняя выручка на номер - на 73% (с 6387 до 1750 рублей).

Наиболее низкая загрузка в сегменте "люкс": даже летом она составила 13,3% в сравнении с 83% годом ранее. Высокий ценовой сегмент загружен на 26%, но вынужден существенно снижать тарифы - на 25% по сравнению с прошлым годом. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге: за лето средняя загрузка гостиниц снизилась с 88,1% в прошлом году до 30,8%.

Небывалым спросом пользовались в этом году гостиницы Черноморского побережья. Такого бума не наблюдалось даже в 2016 году, когда была закрыта Турция, говорит Уханова. В особенно выигрышном положении оказались дорогие отели: их гости не смогли выехать за границу, что позволило гостиницам еще больше увеличить цены.

Самым сложным для индустрии будет период с ноября по март, прогнозирует Уханова (за исключением новогодних праздников, когда ожидается сверхвысокий спрос). "По многим бюджетным платежам сейчас действует отсрочка, по выплате кредитов также предусмотрены "каникулы" до конца года, - говорит она. - Многие платежи придутся уже на начало 2021 года". В этом году в Москве из нескольких тысяч хостелов и малых гостиниц уже закрылось около 800, говорит Воинова, остальные - на грани выживания. "Запаса прочности у этих средств размещения нет. Туриста нет - нечем платить аренду и зарплату, хостел закрывается", - говорит руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. В пандемию, по ее данным, было закрыто не менее 30% хостелов и малых гостиниц.

По итогам III квартала предложение в сегменте продажи гостиниц в Москве и Санкт-Петербурге выросло на 42,7% и 133,1% соответственно, отмечает руководитель направления коммерческой недвижимости "Авито Недвижимости" Тимур Зайцев. Цена метра увеличилась на 24,4% в Москве и на 36,2% в Санкт-Петербурге.

Взгляд из регионов

Гостиницы Калининградской области недостатка в постояльцах не испытывают - регион стал вторым по популярности направлением для осеннего отдыха россиян. В июле - августе на побережье было продано 98% номеров, в сентябре занято 70% гостиничного фонда, в октябре - ноябре, по данным регионального министерства по культуре и туризму, забронировано порядка 58%.

В Сочи сейчас загружено 77% мест размещения - рекордная цифра. "В городе находятся 104 тысячи туристов, это высокая цифра для середины октября", - рассказала директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина. Ожидается, что в ноябре гостиницы и санатории будут заполнены на 68%.

В Петербурге, по оценкам сервиса Hotel Advisors, загрузка в сентябре в несетевых отелях составила 51,1% (на 38,5% ниже, чем в прошлом году). Туристы уехали, а число конгрессных мероприятий так и не достигло допандемического уровня. При этом, как отмечают в агентстве делового туризма "Аэроклуб", восстанавливается спрос на четырех- и пятизвездочные гостиницы, хотя по сравнению с прошлым годом он все равно вдвое ниже. Практика показала, что перевести все бизнес-встречи в онлайн не получается, поэтому топ-менеджеры вновь готовы ездить в командировки.

Подготовили Ирина Белова, Светлана Песоцкая, Вера Черенева