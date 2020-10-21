Совфед одобрил закон об ответственности за подкуп третейских судей

Новости

В Кремле призвали смотреть на официальные данные по "Буревестнику" 14:07
Чубайс отшутился по поводу своего назначения в Арктику 14:00
К декабрю объемы производства вакцины "Спутник-V" составят 5-6 млн доз в месяц 13:58
Серия фильмов "Форсаж" закрывается 13:51
В Коми школьный автобус столкнулся с грузовиком 13:50
В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона 13:45
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19 13:40
В Киргизии объявили экономическую амнистию для коррупционеров 13:39
Песков заявил о планах обеспечить Крым водой без Украины 13:29
Неправильное ношение перчаток увеличивает риск инфицирования COVID-19 13:25
Учителя при заболевании ОРВИ смогут работать удаленно 13:20
Военные метеорологи рассказали о погоде в районе посадки "Союза МС-16" 13:03
НАТО поддерживает продление Договора об СНВ 12:56
Какой будет новая школьная золотая медаль 12:45
ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь 12:33
В кабмине предлагают отменить нулевую пошлину на вывоз сырой древесины 12:29
Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов 12:28
Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ 12:18
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ 12:12
МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников 12:11
В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии 12:01
В Подмосковье задержаны педагоги погибшего при взрыве мальчика 11:51
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 11:30
Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России 11:27
В Москве женщина отдала ребенка бездомным 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 13:41
Рубрика: Власть

Совфед одобрил закон об ответственности за подкуп третейских судей

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за подкуп третейского судьи.

Документ подготовлен в целях реализации рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Обвиняемые в неуплате налогов смогут расплатиться в ходе суда

Теперь за незаконную передачу третейскому судье денег, ценных бумаг, имущества и т.д. устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 400 тыс. рублей. В качестве альтернативы виновного могут лишить свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание - штраф в размере 2,5 млн рублей и лишение свободы на срок до 8 лет. Речь идет о преступлении, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Устанавливается ответственность и для самих арбитров-взяточников. За незаконное получение денег или других ценностей им грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяния совершены в особо крупном размере и в составе организованной группы, то штраф может вырасти до пяти млн рублей, а срок лишения свободы может составить от 7 до 12 лет.

Судьям Конституционного суда предлагают запретить критику его решений

В сопроводительных документах указано, что особо крупным размером считается передача денег, ценностей, услуг на сумму более одного млн рублей.

При этом взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о преступлении, активно содействовал его раскрытию или стал жертвой вымогательства.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации Борьба с коррупцией Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Кремле заявили о рейдерской конкуренции со стороны Вашингтона
МВД рассказало о криминогенной обстановке в России
Учителя при заболевании ОРВИ смогут работать удаленно
Инфекционист: Пока рано говорить о сроках выхода на плато по COVID-19
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года