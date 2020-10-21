Совфед одобрил закон об ответственности за подкуп третейских судей

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий уголовное наказание за подкуп третейского судьи.

Документ подготовлен в целях реализации рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

Теперь за незаконную передачу третейскому судье денег, ценных бумаг, имущества и т.д. устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 400 тыс. рублей. В качестве альтернативы виновного могут лишить свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание - штраф в размере 2,5 млн рублей и лишение свободы на срок до 8 лет. Речь идет о преступлении, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Устанавливается ответственность и для самих арбитров-взяточников. За незаконное получение денег или других ценностей им грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяния совершены в особо крупном размере и в составе организованной группы, то штраф может вырасти до пяти млн рублей, а срок лишения свободы может составить от 7 до 12 лет.

В сопроводительных документах указано, что особо крупным размером считается передача денег, ценностей, услуг на сумму более одного млн рублей.

При этом взяткодатель может быть освобожден от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил о преступлении, активно содействовал его раскрытию или стал жертвой вымогательства.