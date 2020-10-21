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Рубрика: В мире

США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику

Текст: Александр Саможнев

США изучают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе. Об этом ТАСС сообщил представитель американских военных кругов. Ранее глава Пентагона Марк Эспер информировал о возможном перемещении на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в другую европейскую страну, которая территориально находится ближе к России.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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При этом американский представитель утверждал, что речь идет о ротационном присутствии. "Мы намерены разместить силы США на восточном фланге НАТО на постоянной, ротационной основе, чтобы воплотить в жизнь руководящие принципы, изложенные министром обороны Марком Эспером", - уточнил чиновник.

По его словам, соглашение о расширении оборонного сотрудничества с Польшей, недавние консультации с министрами обороны Румынии и Болгарии и переговоры с союзниками в Прибалтике предоставляют такую возможность.

Собеседник агентства пояснил, что окончательных решений относительно передислокации пока нет. Процесс планирования в рамках консультаций с союзниками и партнерами в регионе, а также с Конгрессом США продолжается.

Как ранее сообщала "РГ", Польша готова инвестировать до двух миллиардов долларов в создание на территории страны постоянной военной базы, на которой размещалась бы американская танковая дивизия, говорится в документе минобороны Proposal for a US Permanent Presence in Poland, попавшем в распоряжение польских СМИ. По данным чиновников в Варшаве, американцы дали предварительное согласие.

В мире США В мире Европа Болгария В мире Европа Румыния Международные организации НАТО Россия и НАТО Россия и США

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