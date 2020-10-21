США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен пригласил Бразилию принять участие в лунной программе Artemis. Об этом говорится в Twitter Совета национальной безопасности Белого дома.

"От имени президента США Дональда Трампа имею честь пригласить Бразилию подписать "Соглашения Артемиды", - говорится в сообщении американской стороны. Этими соглашениями США и их страны-единомышленники будут руководствоваться "в укреплении усилий по освоению космоса во имя благополучного будущего", - цитирует ТАСС О'Брайена.

На прошлой неделе "Соглашения Артемиды" подписали Британское космическое агентство и НАСА. Как уточнила Великобритания, эти документы сигнализируют о намерении двух стран "играть лидирующую роль в космическом пространстве". Уже известно, что Лондон примет участие в создании окололунной станции Gateway, которая будет пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа Artemis состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.