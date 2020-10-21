Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели над Беринговым морем

В среду Национальный центр управления обороной РФ сообщил о появлении двух американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer над нейтральными водами Берингова моря. Для отслеживания их действий в небо поднялись российские дежурные истребители.

Экипажи высотного перехватчика МиГ-31 и истребителя Су-35 Восточного военного округа идентифицировали воздушные цели и сопровождали их до тех пор, пока самолеты ВВС США не отвернули от воздушной границы России. После этого истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что эти полеты наши летчики выполняли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России стратегическими бомбардировщиками США они не допустили.

Вообще подобные рейды у рубежей РФ американцы в последние месяцы выполняют очень часто. Причем если ранее к нашим границам в основном ходили самолеты-разведчики, то сейчас в этом усердствуют и экипажи стратегических бомбардировщиков типа В-1В или В- 52Н. Достаточно вспомнить, что 4 сентября пара "пятьдесят вторых" совершила рейды к северу от Крыма. Бомбардировщики с позывными Julia51 и Julia53 более часа кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Обращает на себя внимание такая деталь. Для выхода к Крыму американские пилоты все чаще используют воздушное пространство Украины. Так, в прошлом месяце командование воздушных сил украинской армии сообщало, что в сопровождении их самолетов три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н вновь вошли в воздушное пространство страны. "В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - проинформировало тогда командования воздушных сил ВСУ в соцсети Facebook.

Украинские власти охотно предоставляют свое небо американским военным для полетов к границам России, и те так же охотно пользуются этой возможностью. Тем более что подобные рейды отлично вписываются в планы Пентагона. Генералы США уже практически открыто тренируются в нанесении воздушных ударов по нашей территории. На это обстоятельство еще в начале сентября обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24". Министр добавил, что в таких учебных операциях у границ РФ впервые участвуют самолеты дальней авиации ВВС США B-52.

Тренировки по боевому применению американских стратегических бомбардировщиков у границ России, по мнению главкома ВКС России Сергея Суровикина, носят явно выраженный враждебный и провокационный характер. В целом же, по данным наших военных, только в августе этого года самолеты-разведчики стран НАТО более чем на 30 процентов чаще появлялись у границ России. В течение последнего летнего месяца авиация ВКС России 27 раз поднималась на перехват иностранных бортов над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. "Во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущения нарушения российской границы", - отметил Суровикин.