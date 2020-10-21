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21.10.2020 17:20
Рубрика: Общество

Тайник с артефактами времен Второго Храма обнаружили в Израиле

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Израильские археологи обнаружили целую коллекцию кувшинов и других глиняных предметов внутри колодца, относящегося к периоду Второго Храма.

Фото: Anadolu Agency
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Об открытии рассказало издание The Jerusalem Post. Древние сосуды были обнаружены в колодце, который был раскопан на территории археологического памятника Хирбет Кафр Мер в городке Бейт-Эль .

Сообщается о десятках найденных кувшинов, которые сохранились достаточно хорошо. Также были найдены и другие предметы, изготовленные из глины. К слову, в августе в этом же месте был найден богато украшенный каменный стол.

Как и та находка, новое открытие относится к периоду Второго иерусалимского храма, то есть возраст найденных артефактов может составлять от 2000 до 2500 лет. Археологи предполагают, что колодец располагался на территории жилого квартала еврейской общины, которая жила в этом районе.

Интересно, что кувшины и другие артефакты находились в крупных, оштукатуренных нишах, вырезанных в стенах колодца. Более того, судя по всему, эти ниши вырезались из века в век и столетиями в них упорядоченно устанавливали предметы друг над другом.

Фото: pixabay.com
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Примечательно и то, что часть кувшинов была найдена на дне колодца. Ученые предполагают, что в какой-то момент колодец был переоборудован и перепрофилирован в подвал для хранения сосудов.

Все обнаруженные кувшины и глиняные артефакты будут переданы в музей. Сначала их отреставрируют специалисты, а затем они будут выставлены на всеобщее обозрение.

"Археологические находки, которые были здесь сделаны, свидетельствуют о богатой еврейской истории этого региона и вносят большой вклад в исторические исследования, - считает глава археологического подразделения гражданской администрации Ханания Хизми. - Мы будем продолжать работать днем и ночью, чтобы сохранить археологические памятники по всей Иудее и Самарии".

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