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Рубрика: Власть

Свобода на фоне эпидемии

Татьяна Москалькова встретилась с генеральным секретарем Совета Европы
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8291)
"Сверить часы" и определить перспективы дальнейшего взаимодействия Совета Европы и России в правозащитной сфере - так определила омбудсмен Татьяна Москалькова цель ее прошедшей во вторник встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Подчеркнув при этом, что создание единых норм и стандартов ("Именно единых для всех, а не двойных стандартов") очень важно для того, чтобы отстроить будущую перспективу и отношений.

Татьяна Москалькова сразу отметила, что встреча была чрезвычайно важной и на ней обсуждался большой круг вопросов, связанных с защитой прав человека и гражданина в России и Европе.

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Визит Пейчинович-Бурич, по словам Москальковой, имеет большое значение и потому, что в Россию приехал новый генеральный секретарь, и потому, что год памятен и важен, как год 75-летия Победы и год принятия европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Ну и наконец, визит проходит в посткризисный период Совета Европы, и можно наметить новые вехи взаимодействия.

- Мы обсудили проекты, которые могут быть полезны для повышения гарантий соблюдения прав и свобод человека, - пояснила Татьяна Москалькова. - И в первую очередь мы приступаем ко второму этапу реализации проекта Национальной стратегии продвижения интересов женщин до 2022 года. Кроме того, проходит согласование Концепция нового проекта защиты прав человека в пеницитарной системе. Важен также проект "Хелп", направленный на оказание помощи инвалидам, женщинам и другим уязвимым группам населения.

Конечно, во время встречи невозможно было обойти тему прав человека в период пандемии. "Очень полезен был бы... документ, который бы создал правовую основу для всех европейских государств, позволяющую определить правовой статус ограничительных мер и оказание помощи людям", - считает Татьяна Москалькова. Тем более что Мария Пейчинович-Бурич подготовила большой доклад по соблюдению прав человека в период пандемии. Собеседницы обсудили большой пакет индивидуальных кейсов. Москалькова обратилась к Пейчинович-Бурич с просьбой помочь выяснить причины депортации из Латвии без достаточных причин нашего соотечественника Владимира Норвинда и помочь восстановить нарушенные права человека. На встрече шла речь и о наших соотечественниках, проживающих на территории Украины и Прибалтики, и ущемленных в базовых правах, поскольку в этих странах сужается существенно сужается сфера использования русского языка. Мария Пейчинович-Бурич также задала российскому омбудсмену вопросы, "касающиеся персоналий и системных проблем, по которым мы готовы дальше работать", отметила Москалькова.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Международные организации Совет Европы Пандемия коронавируса COVID-19

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